Rá sem ismerni a Jóbarátok egykori sztárjára: így néz ki ma Rachel faképnél hagyott vőlegénye

Kevés olyan sorozat létezik, amelynek mellékszereplőire évtizedekkel később is ennyire élénken emlékeznek a nézők. Jennifer Aniston Jóbarátok című sorozatban Rachel Greent alakította, akinek az élete gyökeresen megváltozott, miután az oltár előtt faképnél hagyta vőlegényét, Barryt. A fogorvost alakító Mitchell Whitfield azóta rengeteget változott, és bár továbbra is aktív, ma már egészen más területen is kipróbálja magát.

Jennifer Aniston Jóbarátok-beli vőlegénye: Rachel Green éppen most menekült el az esküvőről.

Forrás: Warner / Collection ChristopheL via AFP

Rachel Green vőlegénye már egészen másként néz ki: rá sem lehet ismerni

A Jóbarátok 1994. szeptember 22-én debütált, vagyis idén ünnepli 32. születésnapját. A sorozat egyik legfontosabb fordulata már a legelső epizódban megtörtént: Rachel Green menyasszonyi ruhában menekült el az esküvőjéről, majd a Central Perk kávézóban kötött ki, ahol újra találkozott régi barátnőjével, Monica Gellerrel.

Ha Rachel nem hagyja faképnél Barryt, talán soha nem kerül vissza Monica életébe, és Ross Gellerrel sem alakul ki az a se veled, se nélküled kapcsolat, amely a sorozat egyik központi történetszálává vált.

Rachel Green exe, Barry Farber mindössze hat epizódban tűnt fel, az őt alakító Mitchell Whitfield azonban a mai napig büszke a szerepére.

Instagram-bemutatkozásában is megemlíti, hogy ő játszotta Barryt a Jóbarátokban, valamint Stant a My Cousin Vinny című filmben.

A most 62 éves színész az elmúlt évtizedekben visszavonult a rivaldafénytől, de nem hagyott fel teljesen a szórakoztatóiparral. A Jóbarátok után többek között a Gyilkos sorok és a CSI: A helyszínelők című sorozatokban is vendégszerepelt, 2007-ben pedig Donatello hangját kölcsönözte a Tini Nindzsa Teknőcök című animációs filmben.

Így néz ki ma Rachel Green exe, Barry, azaz Mitchell Whitfield.

Forrás: Instagram/Mitchell Whitfield

Whitfield ma már podcastműsorokat is vezet. A Positively Board Gaming című műsorában a társasjátékok világával foglalkozik, és minden csütörtökön új epizóddal jelentkezik. Magánéletében is megtalálta a boldogságot: feleségével, Tracyvel két gyermekük született, Ryan és Samantha.

Jennifer Aniston Jóbarátok-beli vőlegénye alaposan megkeserítette Rachel életét

Barry ugyan nem tartozott a sorozat állandó szereplői közé, de néhány megjelenése alatt is sikerült komoly bonyodalmakat okoznia.