Rá sem ismerni a Jóbarátok egykori sztárjára: így néz ki ma Rachel faképnél hagyott vőlegénye

Kevés olyan sorozat létezik, amelynek mellékszereplőire évtizedekkel később is ennyire élénken emlékeznek a nézők. Jennifer Aniston Jóbarátok című sorozatban Rachel Greent alakította, akinek az élete gyökeresen megváltozott, miután az oltár előtt faképnél hagyta vőlegényét, Barryt. A fogorvost alakító Mitchell Whitfield azóta rengeteget változott, és bár továbbra is aktív, ma már egészen más területen is kipróbálja magát.
Rachel Green vőlegénye már egészen másként néz ki: rá sem lehet ismerni
A Jóbarátok 1994. szeptember 22-én debütált, vagyis idén ünnepli 32. születésnapját. A sorozat egyik legfontosabb fordulata már a legelső epizódban megtörtént: Rachel Green menyasszonyi ruhában menekült el az esküvőjéről, majd a Central Perk kávézóban kötött ki, ahol újra találkozott régi barátnőjével, Monica Gellerrel.
Ha Rachel nem hagyja faképnél Barryt, talán soha nem kerül vissza Monica életébe, és Ross Gellerrel sem alakul ki az a se veled, se nélküled kapcsolat, amely a sorozat egyik központi történetszálává vált.
Rachel Green exe, Barry Farber mindössze hat epizódban tűnt fel, az őt alakító Mitchell Whitfield azonban a mai napig büszke a szerepére.
Instagram-bemutatkozásában is megemlíti, hogy ő játszotta Barryt a Jóbarátokban, valamint Stant a My Cousin Vinny című filmben.
A most 62 éves színész az elmúlt évtizedekben visszavonult a rivaldafénytől, de nem hagyott fel teljesen a szórakoztatóiparral. A Jóbarátok után többek között a Gyilkos sorok és a CSI: A helyszínelők című sorozatokban is vendégszerepelt, 2007-ben pedig Donatello hangját kölcsönözte a Tini Nindzsa Teknőcök című animációs filmben.
Whitfield ma már podcastműsorokat is vezet. A Positively Board Gaming című műsorában a társasjátékok világával foglalkozik, és minden csütörtökön új epizóddal jelentkezik. Magánéletében is megtalálta a boldogságot: feleségével, Tracyvel két gyermekük született, Ryan és Samantha.
Jennifer Aniston Jóbarátok-beli vőlegénye alaposan megkeserítette Rachel életét
Barry ugyan nem tartozott a sorozat állandó szereplői közé, de néhány megjelenése alatt is sikerült komoly bonyodalmakat okoznia.
Először a második epizódban láthattuk, amikor Rachel felkereste a fogorvosi rendelőjében, hogy visszaadja az eljegyzési gyűrűjét, és bocsánatot kérjen, amiért faképnél hagyta az esküvőjükön. A találkozás azonban kellemetlen meglepetést tartogatott: kiderült, hogy Barry az eredetileg közös nászútjukra Rachel egyik koszorúslányával, Mindyvel utazott el.
Kapcsolatuk hamar komolyra fordult, és Barry végül Mindyt jegyezte el. Rachel az első évad huszadik epizódjában értesült az eljegyzésükről, ami érthető módon teljesen összetörte. Később azonban Ross társaságában még az esküvőjükön is részt vett.
Egy baki, amit még a legnagyobb Jóbarátok-rajongók sem feltétlenül vettek észre
Bár a sorozat rajongói az elmúlt három évtizedben szinte minden apró részletet kielemeztek, Barry karakterével kapcsolatban akad egy érdekes következetlenség. A pilotepizódban Rachel még Barry Finkle néven emlegette egykori vőlegényét, a későbbi részekben azonban a férfi már Dr. Barry Farberként szerepelt. A névváltoztatásra a Redditen is felfigyeltek. Egy rajongó a sorozat újranézése közben vette észre az eltérést, amikor Rachel telefonüzenetekben próbálta megmagyarázni Barrynek, miért hagyta ott az oltár előtt.
A bejegyzés alatt többen is megerősítették, hogy korábban már kiszúrták a bakit. Egy hozzászóló arra emlékeztetett, hogy a pilotepizód után több változtatás is történt a sorozatban, például Ross volt feleségét, Carolt is másik színésznő alakította. Akadt olyan hozzászóló is, aki szerint egyszerűen arról lehet szó, hogy a forgatókönyvírók időnként elfelejtik a korábban kitalált részleteket, amelyek aztán észrevétlenül megváltoznak.
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