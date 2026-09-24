Szabó Zsófi nem Magyarországon hozza világra gyermekét: a műsorvezető már egy ideje ebben a gazdag országban tartózkodik

Szabó Zsófi szeptember végére, október elejére van kiírva, terhessége utolsó napjait, heteit tölti, a baba bármikor megszülethet. A műsorvezető és férje már egy ideje Svájcban tartózkodnak.

Szabó Zsófi hamarosan világra hozza második gyermekét, de nem Magyarországon szül

Forrás: Mediaworks

Szabó Zsófi kisbabája Svájcban születik

A Blikknek egy Szabó Zsófihoz közel álló ismerős azt mondta, a műsorvezető már egy ideje Svájcban van, egy ottani kórházban szeretné megszülni gyermekét. A férjének háza is van az országban, jelenleg ott várják a nagy napot.

„Zsófi Svájcban van már egy ideje. Ott akarja világra hozni a gyermekét egy helyi kórházban. A férjének egyébként van egy háza az alpesi országban, ott töltik most a napjaikat, mielőtt elérkezik a szülés ideje, amit már nagyon izgatottan várnak. Úgy tudom, szeptember végére-október elejére van kiírva, így a következő napokban adhat életet a babának” – mondta az informátor.

A család a hírek szerint Svájcból már nem Zsófi korábbi otthonába tér majd haza, hanem abba a családi házba, amelyet nemrég vásároltak egy Pest vármegyei településen. Az ingatlan csaknem 2000 négyzetméteres telken áll, csendes környezetben.

Szabó Zsófi és Bassam Abou Watfa három éve vannak együtt

Szabó Zsófi 2023-ban ismerkedett meg az ötvenes éveiben járó, szír származású luxusórakereskedővel, Bassam Abou Watfával. Kapcsolatuk komolyra fordult, tavasszal pedig – bár magánéletüket igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól – kiderült, hogy titokban összeházasodtak.

Szabó Zsófi májusban jelentette be, hogy kisbabát vár, az akkor posztolt fotón már szépen gömbölyödött a pocakja.

„Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban” – írta a fotóhoz.

Nem sokkal később a munkájában is nagy változás következett: távozott a TV2-től, és elköszönt a Mokkától. Kolléganője, Proksa Szandra búcsúüzenete ekkor arra engedett következtetni, hogy Zsófi második gyermeke is kisfiú lehet.

„Jó babavárást, Zsófi! Egy biztos: két kisfiú édesanyjaként csak annyit mondhatok, hogy életed egyik legszebb időszaka előtt állsz!!!! Kívánom, hogy minden pillanata csodás legyen!” – írta akkor Proksa Szandra.