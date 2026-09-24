Megszületett az Alkonyat sztárjának első gyeremeke: Taylor Lautner kisbabája különleges nevet kapott

Apa lett Taylor Lautner, az Alkonyat-filmek egykori szívtiprója. A színész közösségi oldalán mutatta meg újszülött kislányát, és azt is elárulta, milyen nevet választottak neki.
Taylor Lautner a 2000-es évek végén lett világsztár az Alkonyat-filmek Jacob Blackjeként. A színész azóta révbe ért: feleségével, Taylorral 2022-ben házasodtak össze, idén márciusban pedig bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják.
Taylor Lautner kislánya is megkapta a Taylor nevet
„Egy hete szeretgetjük az édes kis Lennynket. Lennon Taylor Lautner 9.16.2026” – írta a színész a baba fotójához. A bejegyzés több millió kedvelést kapott, rengetegen gratuláltak a friss szülőknek.
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