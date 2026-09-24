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Megszületett az Alkonyat sztárjának első gyeremeke: Taylor Lautner kisbabája különleges nevet kapott

hollywood Alkonyat (film) Taylor Lautner
Horváth Angéla
2026.09.24.
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Apa lett Taylor Lautner, az Alkonyat-filmek egykori szívtiprója. A színész közösségi oldalán mutatta meg újszülött kislányát, és azt is elárulta, milyen nevet választottak neki.

Taylor Lautner a 2000-es évek végén lett világsztár az Alkonyat-filmek Jacob Blackjeként. A színész azóta révbe ért: feleségével, Taylorral 2022-ben házasodtak össze, idén márciusban pedig bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják.

Taylor Lautner és felesége, Taylor májusban jelentették be, hogy kisbabát várnak
Taylor Lautner és felesége, Taylor májusban jelentették be, hogy kisbabát várnak
Forrás: Instagram

Taylor Lautner kislánya is megkapta a Taylor nevet

„Egy hete szeretgetjük az édes kis Lennynket. Lennon Taylor Lautner 9.16.2026”írta a színész a baba fotójához. A bejegyzés több millió kedvelést kapott, rengetegen gratuláltak a friss szülőknek.

 

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