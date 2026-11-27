Ha szeretnénk elkerülni a karácsony előtti bevásárlási rohamot, a tartós alapanyagokat már hetekkel az ünnepek előtt beszerezhetjük. A SPAR aktuális akciós kínálatát különösen azoknak érdemes átböngészniük, akik idén is házi készítésű süteményekkel lepnék meg a családot. Több olyan hozzávaló is kedvezményes áron kapható, amelyre szinte biztosan szükségünk lesz a karácsonyi sütéshez.

Akciós ünnepi finomságok várnak a SPAR-ban!

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Olcsóbban szerezhetjük be a karácsonyi sütemények hozzávalóit

Akár bejglit, akár lekváros linzert vagy csokoládés süteményt tervezünk sütni az ünnepekre, a SPAR-ban a máktól és a cukortól kezdve az élesztőn át a csokoládéig minden fontos alapanyagot megtalálunk. A mostani akciók között a sütéshez nélkülözhetetlen kellékek is szerepelnek, egyes termékeket pedig akár harmadával olcsóbban vásárolhatunk meg:

Paco mákos töltelék: 28% kedvezménnyel 699 Ft helyett 499 Ft

SPAR Hazai.Szeretem ESL tej: 21% kedvezménnyel 379 Ft helyett 299 Ft

SPAR 385 grammos felezett szilvabefőtt: 11% kedvezménnyel 679 Ft helyett 599 Ft

Thymos Prémium Holland kakaópor: 33% kedvezménnyel 1199 Ft helyett 799 Ft

Alufix sütőpapír: 30% kedvezménnyel 849 Ft helyett 589 Ft

Menz&Gasser lekvár: 25% kedvezmény minden lekvár árából

Ezekkel a finomságokkal tölthetjük meg a Mikulás-csomagokat

Már csak néhány nap van hátra a Mikulás érkezéséig. Ha a kész csomagok helyett inkább magunk válogatnánk össze a gyerekek kedvenc édességeit, a SPAR kínálatában bőven akad miből választani. A különféle Kinder csokoládék mellett sétapálca alakú nyalóka, Bambi puszedli, Haribo gumicukor és Miki Zizi is kerülhet a csomagokba. A kisebb gyerekek körében népszerű Dörmi piskótát most ráadásul 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatjuk meg.

A csomagolásról is gondoskodhatunk a bevásárlás során: a SPAR aktuális akciós újságjában többféle mintájú mikulászacskó szerepel, darabonként 75 forintért. Ha pedig a hagyományokhoz híven egy kis virgácsot is rejtenénk a csomagba, azt 529 forintért szerezhetjük be.

Kilós Nutella és új édesség is érkezett a SPAR-ba

Jó hír a mogyorókrém rajongóinak, hogy mostantól egykilós kiszerelésben is kapható a Nutella a SPAR üzleteiben, 3299 forintért. A nagyobb üveg különösen azoknál a családoknál jöhet jól, ahol nemcsak a reggeli pirítósra és a palacsintába kerül rendszeresen mogyorókrém, hanem a házi süteményekhez is szívesen használják.