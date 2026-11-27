Ha szeretnénk elkerülni a karácsony előtti bevásárlási rohamot, a tartós alapanyagokat már hetekkel az ünnepek előtt beszerezhetjük. A SPAR aktuális akciós kínálatát különösen azoknak érdemes átböngészniük, akik idén is házi készítésű süteményekkel lepnék meg a családot. Több olyan hozzávaló is kedvezményes áron kapható, amelyre szinte biztosan szükségünk lesz a karácsonyi sütéshez.
Olcsóbban szerezhetjük be a karácsonyi sütemények hozzávalóit
Akár bejglit, akár lekváros linzert vagy csokoládés süteményt tervezünk sütni az ünnepekre, a SPAR-ban a máktól és a cukortól kezdve az élesztőn át a csokoládéig minden fontos alapanyagot megtalálunk. A mostani akciók között a sütéshez nélkülözhetetlen kellékek is szerepelnek, egyes termékeket pedig akár harmadával olcsóbban vásárolhatunk meg:
- Paco mákos töltelék: 28% kedvezménnyel 699 Ft helyett 499 Ft
- SPAR Hazai.Szeretem ESL tej: 21% kedvezménnyel 379 Ft helyett 299 Ft
- SPAR 385 grammos felezett szilvabefőtt: 11% kedvezménnyel 679 Ft helyett 599 Ft
- Thymos Prémium Holland kakaópor: 33% kedvezménnyel 1199 Ft helyett 799 Ft
- Alufix sütőpapír: 30% kedvezménnyel 849 Ft helyett 589 Ft
- Menz&Gasser lekvár: 25% kedvezmény minden lekvár árából
Ezekkel a finomságokkal tölthetjük meg a Mikulás-csomagokat
Már csak néhány nap van hátra a Mikulás érkezéséig. Ha a kész csomagok helyett inkább magunk válogatnánk össze a gyerekek kedvenc édességeit, a SPAR kínálatában bőven akad miből választani. A különféle Kinder csokoládék mellett sétapálca alakú nyalóka, Bambi puszedli, Haribo gumicukor és Miki Zizi is kerülhet a csomagokba. A kisebb gyerekek körében népszerű Dörmi piskótát most ráadásul 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatjuk meg.
A csomagolásról is gondoskodhatunk a bevásárlás során: a SPAR aktuális akciós újságjában többféle mintájú mikulászacskó szerepel, darabonként 75 forintért. Ha pedig a hagyományokhoz híven egy kis virgácsot is rejtenénk a csomagba, azt 529 forintért szerezhetjük be.
Kilós Nutella és új édesség is érkezett a SPAR-ba
Jó hír a mogyorókrém rajongóinak, hogy mostantól egykilós kiszerelésben is kapható a Nutella a SPAR üzleteiben, 3299 forintért. A nagyobb üveg különösen azoknál a családoknál jöhet jól, ahol nemcsak a reggeli pirítósra és a palacsintába kerül rendszeresen mogyorókrém, hanem a házi süteményekhez is szívesen használják.
Új termékkel is bővült a SPAR saját márkás kínálata: már tejszeletet is vásárolhatunk az üzletekben, méghozzá kétféle ízben. A négy darab, egyenként 28 grammos tejszeletet tartalmazó csomag 529 forintba kerül. Az újdonságot érdemes lehet kipróbálni a gyerekek tízóraijához vagy uzsonnájához, de a felnőtteknek is jóleshet egy kis délutáni édesség.
A teljes aktuális kínálat a SPAR szórólapjában található. Az akciós árak 2026. november 26. és december 2. között, illetve a készlet erejéig érvényesek.