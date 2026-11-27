Jennifer Lopez és Marc Anthony 10 évig voltak házasok, 2014-ben mondták ki a válást, de a szakítás hamarabb megtörtént: 2011 nyarán különköltöztek. Két gyerekük szültett 2008-ban, Max és Oskar. A viharos válás után azonban nem maradt szoros a kapcsolat apa és gyerekei között. Jennifer Lopez exe nem tett lépéseket azért, hogy az ikrekkel megmaradjon a bensőséges viszony. Erről egy bennfentes rántotta le a leplet.

Jennifer Lopez exe, Marc Anthony és az ikrek.

Forrás: NORTHFOTO/Instagram/face to face

Jennifer Lopez exe nem tartja a kapcsolatot a gyerekeivel

Jennifer Lopez exe, Marc Anthony 2011-ben került ki az ikrei mindennapi életéből, bár a válást csak 2014-ben véglegesítették. A gyerekekkel azonban nem maradt szoros a kapcsolat a válás után. Jennifer Lopez ikrei ma már egyetemre járnak, és az, hogy milyen gyakran találkoznak az apjukkal, csak rajtuk múlik. Az énekes ugyanis teljesen rájuk bízta azt, hogy fenntartsák a kapcsolatot.

„Az ikrek akkor keresik Marcot, amikor kedvük tartja. Nem állnak különösebben közel egymáshoz, de időnként találkoznak, és most, hogy idősebbek, már valamennyire kialakult közöttük egy kapcsolat” – árulta el egy bennfentes a Page Sixnek.

Az apa még a gyerekek középiskolai ballagásán sem jelent meg. A bennfentes hozzátette, hogy Jennifer Lopez gyerekei maguk döntik el, mikor szeretnének találkozni az apjukkal, és az énekesnőnek látszólag nincs kifogása ez ellen.

Jennifer Lopez úgy érezte, magára maradt

Az 57 éves világsztár vallott arról, mennyire elérzékenyült, amikor tudatosult benne, hogy gyerekei hamarosan kirepülnek a családi fészekből. Az énekesnő korábban azt is bevallotta, hogy a Marc Anthonyval való szakítása után úgy érezte, legszívesebben mindent feladna. Akkor azonban még két kisgyerekről kellett gondoskodnia.

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