Morgan Freeman Hollywood ünnepelt sztárja, unokáit pedig a hajléktalanság fenyegeti. A színész családjában szomorú események zajlanak, ám ő úgy döntött, nem nyújt segítő kezet. A színész másodszülött fiának, Saifoulaye Freemannak a gyerekei vannak veszélyben, a kilátástalan helyzetükről a gyerekek anyja, Maryann Castle számolt be a nyilvánosságnak. Ő árulta el azt is, hogyan reagált a világsztár a segítségkérésükre.

Morgan Freeman unokáit a hajléktalanság fenyegeti.

Forrás: Photo Press Service / BESTIMAGE

Morgan Freeman családja Morgan Freemannek 3 gyereke született, Alfonso Freeman 1959-ben, Saifoulaye Freeman 1960-ban, és Morgana Freeman 1971-ben, valamint van egy örökbefogadott lánya, Deena Adair. A világsztárnak 14 unokája van, azonba egyikük, E'Dena Hines tragikus módon elhunyt 2015 augusztusában. Saifoulaye Freeman édesanyjának kiléte nem ismert, a színész pedig nem volt szerves része gyermeke életének, ugyanis saját bevallása szerint akkoriban a színészi karrierjére koncentrált.

Morgan Freeman unokái hajléktalanná válhatnak

Morgan Freeman gyerekei közül Saifoulaye Freeman miatt került most a figyelem középpontjába a színész családja. A férfi egykori felesége, Maryann Castle azt állítja, hogy éveken át fizikai, lelki és verbális bántalmazásnak volt kitéve, ezért 2023 novemberében három gyermekével – Abdullah (14 éves), Aaliyaah (8 éves) és Zaharah (6 éves) – egy menedékhelyre költözött. Később egy segélyszervezet támogatásával sikerült saját otthonra találniuk, ám az anyagi segítség megszűnt.

A 48 éves édesanya több mint 6500 dolláros tartozását nem tudta rendezni, ezért 6, 8 és 14 éves gyermekével átmeneti szállásra kényszerült. Mindössze négy hónapjuk van arra, hogy új otthont találjanak.

A világsztár elutasította a kétségbeesett édesanyát

„5000 dollárt kértem Morgantől. Az üzleti tanácsadójától azt a választ kaptam, hogy Morgan nem tud segíteni nekem” – nyilatkozta Castle.

Az édesanya helyzetét tovább nehezíti, hogy állítása szerint Morgan Freeman fia a válási megállapodásban foglaltak ellenére sem hajlandó kifizetni neki a 100 ezer dollárt vagy értékesíteni egykori közös otthonukat.