Évről évre korábban kerülnek elő a karácsonyi dekorációk, és ma már az sem ritka, hogy advent első vasárnapján teljes ünnepi pompájában áll a fenyőfa a nappaliban. Sokan persze továbbra is ragaszkodnak a december 24-i fadíszítéshez. A számmisztika hívei azonban egy egészen más időpontot, december 18-át tartják ideálisnak a karácsonyfa felállítására.

A karácsonyfa díszítésére a számmisztika szerint december 18. lehet a tökéletes nap

Forrás: 123rf

Karácsonyfa-díszítés: ezért december 18. a legmegfelelőbb nap erre

A numerológia szerint a számoknak önálló jelentésük és sajátos energiájuk van. December 18-a ebből a szempontból több okból is figyelemre méltó:

A héber hagyományokban a 18-as szerencsés számnak számít, mivel az életet jelentő héber szó, a cháj betűinek számértéke összeadva 18. Az örökzöld fenyő maga is az élet jelképe, hiszen télen sem veszíti el zöld lombját. A hiedelem szerint a két szimbólum együttesen erőteljesen képviseli az életet és a szerencsét.

A számmisztikában a 8-ashoz az anyagi sikert, a jólétet és a biztonságot társítják, a szám vízszintesen elfordítva pedig a végtelen jele. A december 18-i fadíszítés így a következő esztendőre remélt bőség megalapozása is lehet.

A dátum számjegyeit összeadva (1 + 8) kilencet kapunk, amely a numerológiában a beteljesülés és egy életszakasz lezárásának száma. A karácsony előtti napokban ez arra is emlékeztethet bennünket, hogy ideje elengedni a felgyülemlett feszültséget, hogy nyugodtabban tudjunk készülni az ünnepekre.

A december 18-i karácsonyfa-állítás természetesen nem része a régi magyar néphagyományoknak, és egyházi előírás sincs ezzel kapcsolatban, azonban jó választás lehet ez az időpont: egy héttel karácsony első napja előtt még kapkodás nélkül feldíszíthetjük a fát, és szentestéig is élvezhetjük az ünnepi fényeket.

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