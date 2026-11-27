Robert Pattinson James Bond szerepében lesz látható, aminek rengetegen örülnek és legalább annyian finoman szólva szkeptikusak a döntéssel kapcsolatban. Véleményüknek az emberek hangot is adtak, most épp Judi Dench mondta el, mit gondol a stúdió választásáról.

Judi Dench reagált arra, hogy Robert Pattinson lesz James Bond.

Forrás: PA Wire/Yui Mok

Judi Dench reagált arra, hogy Robert Pattinson lesz James Bond

Évek óta találgatják, hogy Daniel Craig után ki lesz a következő 007-es ügynök, de Robert Pattinsonra senki nem tippelt volna. Így alaposan meglepődött mindenki, amikor a stúdió végül bejelentette, hogy a csillogó testű vámpírként világhírűvé vált színész lesz James Bond, a titkosügynök. A karakter korábbi megformálói reagáltak is a hírre, Pierce Brosnan például biztos abban, hogy Robert Pattinson nagyszerű lesz a szerepben.

A hírre Judi Dench is reagált, aki 1995 és 2012 között hét Bond-filmben alakította M karakterét.

„Alig várom, hogy lássam őt” – mondta a színésznő Lorraine Kelly műsorvezetőnek, majd hozzátette: „Már nem látok, csak homályosan, de nekem fantasztikusan néz ki. Milyen nagyszerű!”

A színésznőnél 2012-ben diagnosztizáltak időskori makuladegenerációt. Nemrég a BBC Radio 4 műsorában szívszorító vallomást tett állapotáról.

„Nem állhatok színpadra. Nem játszhatok többé színdarabban. Nem forgathatok többé filmet. Nem tudok többé olvasni. Sokszor olyan emberekhez lépek oda, akiket összetévesztek valaki mással, majdnem megölelem őket, aztán azt mondom: »Ó, bocsánat, nem vettem észre.«”

Robert Pattinson olyan színészeket utasíthatott maga mögé a legendás szerepért folytatott versenyben, mint Jack Lowden, Callum Turner és Nicholas Hoult. Az Alkonyat egykori sztárja élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezte, hogy ő alakíthatja a következő 007-es ügynököt. Vannak azonban nyitott szerepek még, a főgonosz karakterére Brad Pitt is bejelentkezett, de még az sem dőlt el, hogy ki lesz az új Bond-lány.

Addig, amíg ki nem derül, hogy ki lesz az új Bond-lány, kattints a képre, és nézd meg, kik játszották eddig ezt a karaktert: