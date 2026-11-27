Harry herceg és Meghan Markle augusztusban költözött vissza az Egyesült Királyságba. Gyermekeikkel a festői Cotswolds vidékén telepedtek le, és úgy hírlik, hamarosan híres szomszédaik lesznek, akik szintén Amerikából települnek át Angliába.

Harry herceg és Meghan Markle szomszédságába híres hollywoodi pár költözik

Forrás: Northfoto

A The Sun értesülései szerint nem más költözik Harry herceg és Meghan Markle szomszédságába, mint Robert Pattinson és Suki Waterhouse. A költözés oka az, hogy az Alkonyat sztárja megkapta James Bond szerepét, a népszerű filmsorozat következő részében ő lesz a 007-es ügynök.

Robert Pattinson és Suki Waterhouse nyugodt életre vágyik

„Robert és Suki most, hogy a színész megkapta James Bond szerepét, sok időt tölt majd az Egyesült Királyságban, hiszen a film jelentős részét itt forgatják. Korábban bérelt ingatlanokban laktak, most azonban szeretnének egy vidéki otthont találni maguknak és a kislányuknak” – árulta el a lapnak egy bennfentes.

A forrás szerint nem véletlen, hogy egyre több világsztár választja lakóhelyéül azt a vidéket, ahol Harry herceg és Meghan Markle is letelepedett.

„Cotswoldsnak nagyon kellemes hangulata van, itt visszavonultan élhetnek, és ugyanolyan hétköznapi életet élhetnek, mint bárki más. Azért lett ennyire népszerű a legnagyobb sztárok körében ez a környék, mert a helyiek egyszerűen békén hagyják őket” – tette hozzá a bennfentes.

Cotswolds Anglia egyik legszebb vidéke, híres régi kőházairól, hangulatos kis üzleteiről és lankás dombjairól. A brit királyi családot is régóta szoros szálak fűzik a térséghez, Harry és Vilmos herceg egyaránt lovaspólózott a Cirencester Parkban. A környék exkluzív klubjai rendkívül népszerűek a hírességek körében: az oxfordshire-i vidéken található Soho Farmhouse kizárólag klubtagokat fogad, és a média, a művészeti élet és a divatvilág ismert alakjainak egyik kedvelt találkozóhelye.

Ezeket olvastad már?