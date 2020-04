Az Anna and the Barbies énekesnője, Pásztor Anna igyekszik jókedvet és pozitív hangulatot átadni rajongóinak közösségi felületein, ezzel ösztönözve kitartásra a veszélyhelyzet miatt kijárási korlátozás alá vont embereket. Amellett, hogy énekesként átmenetileg munkanélküli lett, még a facebook oldalát is csapás érte, hiszen egy nem kívánatos kép miatt jelentették. Az énekesnő a Life.hu-nak őszintén beszélt mostani élethelyzetéről.

"Teljesen hétköznapi eset, hiszen ha időről-időre valakinek valami nem tetszik, akár egy régi rajongó egy koncertfotón meglátja magát, és jelenti kéretlen tartalomként, az egy feljelentéssel ér fel." - kezdte Anna, akit feltehetően azért függesztettek fel Facebookon, mert sok vicces képet és videót kap, amiket posztol, viszont ha ezek más oldal alkotásai, feljelentik azt, aki sajátjaként teszi közzé ezeket. "Csináltam egy "B" oldalt, Pásztor Anna Hivatalos oldalként, ha mégis megszűnnék, akkor ott megtalálhatnak, hiszen nem szeretném, hogy azok az emberek elveszítsenek, akiknek tudok valamit adni az életfilozófiámmal."

Anna azok között volt, akiknek a veszélyhelyzet kihirdetésével elsőként szűnt meg a munkájuk.

"Egy rockzenekarban az élet mindig létbizonytalanság. Évről évre azzal találkoztunk, hogy egy koncerten vagy kapunk pénzt, vagy nem. Ez mindaddig így volt, amíg az első slágerünk be nem futott. Ez egy létforma, hogy egyik napról a másikra élünk. Ámokfutásban voltunk durván 30 évig, az életem annyira felpörgött, hogy nekem nagyon kellett ez a szünet. Emberfeletti vállalásaim voltak, amitől már majdnem bediliztem." - vallotta be az énekesnő.

"Soha nem volt megállás az elmúlt években. Úgy élem meg ezt az időszakot, mint valami kegyelmi állapotot."

Pásztor Anna megvadult rocker arcának van egy befelé forduló, csillagokat kémlelő, űrhajósnak készülő arca is. Filozófiának, pszichológiának és a művészetek különböző műfajainak rajongója, amibe most fejest tud ugrani.

"Teljesítési kényszer nélkül élhetek, miközben félelmetes is, mert nem tudjuk, hogy mi lesz holnap." Ismert énekesként és anyaként is fontosnak tartja a vírus miatti szeparációt. Bár betartja az országos ajánlásokat, viszont fontosnak tartotta megjegyezni, a halálra rémült embereket nem szabadna tovább hergelni, hiszen betegséghez vezet.

"Arról prédikálok, hogy a jelenlegi helyzetben is találjuk meg a befelé fordulás lehetőségét ahelyett, hogy bezárkózva naphosszat a vírusról bújjuk az internetet."

Alig néhány hónapja jelent meg az Anna and the Barbies legújabb lemeze, így az önkéntes karantén nem kényszeríti a zenekart alkotásra.

"A lemezkészítéshez nem kell elvonulnom, hiszen a legnagyobb őrületben is képes vagyok azt elkészíteni, de így is írtam már két új számot. Viszont most tényleg olyan dolgokra van időm, amikre az elmúlt 25 évben vágytam. Ilyen a nyugodt főzés, a jógázás, a meditáció. Elmentem futni, folyamatosan könyveket olvasok. Élvezem a gyermekeim közelségét, most végre reggeltől estig velük lehetek. Közben ott motoszkál a fejemben az a sok hihetetlen tragédia, ami most történik körülöttünk. Egyelőre semmilyen munka nincsen kilátásban, így sokat gondolkodom azon is, hogy ha két hónap múlva nem lehetek rockstar, mihez kezdjek majd."

A TV2 MasterChef VIP tagjaként néhány évvel ezelőtt Anna belekóstolhatott az ételkészítés művészetébe, amit szintén hasznosíthat most az önkéntes karantén időszakában.

"Harmadik lettem a műsorban, így igazán beleszerettem a konyhaművészetbe. A műsor után chef diplomát szereztem. Hihetetlenül kikapcsol a főzés. Összerakom a fejemben a receptet, megálmodom, és saját ötlet alapján készítek ételeket. Életszagú a főzés, nagyon szeretem." - zárta az interjút Pásztor Anna.