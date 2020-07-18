Roppant kellemetlen helyzetbe került az ukrán híradós, Marichka Padalko - írja a Daily Star nyomán a Ripost. A nőnek élő adásban esett ki az egyik első foga, aki a lélekjelenlétét megőrizve, a markába tette azt, és folytatta tovább a hírolvasást. A kínos szitut sokan látták, a felvételt pedig mutatjuk.