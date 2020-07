Hopp Csilla írásban adja be vallomását arról, mi is történt azon a végzetes napon, amikor kisfia kiszaladt az úttestre és elgázolta egy autó. Kiderült, hogy a biztonsági kamerák felvételei nem adnak választ arra a kérdésre, fogta-e az anya Dávidka kezét vagy sem.

L.L. Junior és Hopp Csilla tavaly augusztus 31-én vesztették el kisebbik fiukat, Dávidkát. A gyermek kiszaladt az úttestre, és elgázolta egy autó. A hatalmas veszteség komoly feszültségeket szült, L.L. Junior feldúlt videóüzenetben üzent volt párjának a tragédia után. Csillát gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják, vallomását írásban fogja beadni.

"A rendőrségi nyomozás ezen szakaszában az édesanyának érdemes vallomást tennie, és Csilla nyugalma érdekében mi mindezt írásban tesszük meg" - mondta a Borsnak dr. Horváth B. Gábor büntetőszakjogász. Ebben az anya leírja, mi történt azon a napon, amikor Dávidka meghalt és elmondja, fogta a kisfia kezét. Ügyfelem – ahogy a tragédia napján – most is arról tesz vallomást, hogy fogta a gyermeke kezét, aki kirántotta azt a szorításából, s így történhetett meg a tragédia" - tette hozzá az ügyvéd. Az is kiderült, hogy a biztonsági kamera felvételei erre a kérdésre nem adnak választ, pedig mindenki azt remélte.