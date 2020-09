A játékos nem is sejtette, hogy felesége helyett valaki egészen más szól bele a telefonba.

JP Hogan épp a 16 ezer fontos kérdésnél járt a Legyen Ön is Milliomos! című kvízműsorban, amikor úgy döntött, telefonon kér segítséget feleségétől. A legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor Elizabeth helyett egy idegen férfi szólt bele a telefonba, és bár a műsorvezető próbálta oldani a feszültséget, nagyon kínos jelenet volt. Az volt a kérdés, hogy a négy lehetőség közül melyik a hétvége egyik napja németül. JP nem beszéli a nyelvet, felesége nagynénje viszont 50 éve él Németországban, ezért szerette volna tőle megkérdezni a helyes választ. Amikor a férfi hang után bejelentkezett Elizabeth, a műsorvezető külön rá is kérdezett, hogy van-e vele valaki más is. A kínos telefonbeszélgetés után a netezők rögtön felkapták a sztorit, és elkezdték találgatni, ki lehetett a titokzatos pasi.

Végül kiderült, hogy az idegen férfi egy automata volt, aki a szolgáltatás hibájára hívta fel a figyelmet -írja a Mirrorcikke alapján a szeretlekmagyarország.