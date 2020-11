A csinos szőkeség tizenkét éve él Prágában a férjével, Daviddel. Van egy ötéves kisfiuk, Jason, így nem volt egyszerű megszervezni a magyarországi munkát, az Álarcos énekes nyomozói posztját.

"Anno azért is vállaltam, hogy Prágába költözöm, mert tudtam: teljes szívemmel az anyaságra szeretnék koncentrálni. Boldog vagyok, hogy 100%-ban édesanya lehetek, és mindent megadhatok a kisfiamnak: valahol legbelül mindig is erre vágytam, és tudtam, hogy 30 évesen már családom lesz. Nem tervezünk több közös gyermeket, hiszen Davidnek az előző házasságából már van két kislánya; a fiunkkal édestestvérekként szeretik egymást. Az Álarcos énekes forgatásai ideálisak a számomra, mert nem szeretek és nem is bírok hosszú ideig távol lenni a kisfiamtól. Rugalmas kiskrapek, pici kora óta romantikázni is eljárunk Daviddel, de ez nem több egy hosszú hétvégénél. Megvisel a fiam hiánya, így pont jó, hogy csak a forgatásokra jártam haza." – mesélte a holnap megjelenő HOT! magazinban Bea, aki magánélete egyéb titkaiba is betekintést enged a lapban!