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Ezek a Disney-karakterek egészen másképp néztek volna ki: mutatjuk, milyenre tervezték őket eredetileg – GALÉRIA

Disney-karakterek első vázlaton és végső változaton A Szépség és a Szörnyeteg
Collection ChristopheL via AFP - THE WALT DISNEY PICTURES
rajzfilm vázlat karakter szereplő Walt Disney
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Te is Disney-meséken nőttél fel? A mesehősök olyan ikonikusra sikeredtek a régi rajzfilmekben, hogy el sem tudnánk képzelni, milyen lenne, ha kicsit másképp néznének ki. Pedig a legnépszerűbb Disney-karakterek vázlatai nem kicsit tértek el a végső koncepciótól.

A régi Walt Disney-meséket még felnőttként is bármikor ugyanolyan elánnal nézzük végig. Ugyanúgy sírunk Mufasa halálán, ugyanúgy örülünk, amikor Hófehérkét felébreszti a herceg, és ugyanolyan büszkék vagyunk a legbátrabb női hősökre, Pocahontasra és Mulanra. Csakhogy a Disney-karakterek eredetileg egyáltalán nem hasonlítottak a végső énjükre.

Disney-karakterek a régi Disney-mesékben
A régi rajzfilmekben eredetileg egészen másképp néztek volna ki a Disney-karakterek.
Forrás: Shutterstock

Disney-karakterek vázlatokon

  • A régi, rajzolt Disney-filmekben egészen másképp néztek volna ki a szereplők.
  • Ha összevetjük a végső változatot az elsővel, óriási különbségeket vehetünk észre.
  • Mutatjuk a 7 legdurvább összehasonlítást.

A régi Disney-filmek hősei

Ki ne emlékezne az első rajzfilmes szerelmére, a kedvenc mesedalára, vagy éppen a legszomorúbb rajzfilmjelenetére? Minden lány titkon olyan bátor, szép és jó akart lenni, mint a Disney-hercegnők, és mindig arra vágytunk, hogy a Szőke herceg egyszer majd értünk is eljöjjön fehér lovon. De mi lett volna, ha a kedvenc karaktereink egészen másképp néznek ki? A Disney-hősök eredeti vázlatai bejárták az internetet. Ezek a képek pedig teljesen ledöbbentették a rajongókat.

Hogy néztek volna ki eredetileg a mesehősök?

Egy kis vonal itt, egy kis suhintás ott, és máris más arcot kapsz. Csakhogy a legmeghökkentőbb vázlatokon nem apró különbségeket láthatunk. A legnagyobb különbségeket a Hófehérkében vagy épp az Aladdinban láthatjuk, ahol az alkotók eredetileg sokkal autentikusabban ábrázolták Agrabah lakosainak arab vonásait. Arról nem is beszélve, hogy az eredetiben még kevésbé vetették alá Jázmint a szexualizálásnak a megjelenésével. Változtatások egész sora kellett ahhoz, hogy az alkotók eljussanak a szereplők végső fizimiskájához – mi pedig el sem mondhatjuk, milyen hálásak vagyunk azért, hogy ezek a változtatások megtörténtek.

Kattints a galériára, és nézd meg az eredeti terveket, illetve a végső megoldást!

Aladdin első és utolsó változata
Jázmin első és utolsó változata
Dzsini első és utolsó változata
Hófehérke első és utolsó változata
a Szörnyeteg első és utolsó változata
Ariel első és utolsó változata
Flynn Rider első és utolsó változata
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Aladdin az eredeti változatban sokkal autentikusabb vonásokkal volt ábrázolva.
YouTube

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