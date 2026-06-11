Ezek a Disney-karakterek egészen másképp néztek volna ki: mutatjuk, milyenre tervezték őket eredetileg – GALÉRIA

A régi Walt Disney-meséket még felnőttként is bármikor ugyanolyan elánnal nézzük végig. Ugyanúgy sírunk Mufasa halálán, ugyanúgy örülünk, amikor Hófehérkét felébreszti a herceg, és ugyanolyan büszkék vagyunk a legbátrabb női hősökre, Pocahontasra és Mulanra. Csakhogy a Disney-karakterek eredetileg egyáltalán nem hasonlítottak a végső énjükre.

A régi rajzfilmekben eredetileg egészen másképp néztek volna ki a Disney-karakterek.

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Disney-karakterek vázlatokon A régi, rajzolt Disney-filmekben egészen másképp néztek volna ki a szereplők.

Ha összevetjük a végső változatot az elsővel, óriási különbségeket vehetünk észre.

Mutatjuk a 7 legdurvább összehasonlítást.

A régi Disney-filmek hősei

Ki ne emlékezne az első rajzfilmes szerelmére, a kedvenc mesedalára, vagy éppen a legszomorúbb rajzfilmjelenetére? Minden lány titkon olyan bátor, szép és jó akart lenni, mint a Disney-hercegnők, és mindig arra vágytunk, hogy a Szőke herceg egyszer majd értünk is eljöjjön fehér lovon. De mi lett volna, ha a kedvenc karaktereink egészen másképp néznek ki? A Disney-hősök eredeti vázlatai bejárták az internetet. Ezek a képek pedig teljesen ledöbbentették a rajongókat.

Hogy néztek volna ki eredetileg a mesehősök?

Egy kis vonal itt, egy kis suhintás ott, és máris más arcot kapsz. Csakhogy a legmeghökkentőbb vázlatokon nem apró különbségeket láthatunk. A legnagyobb különbségeket a Hófehérkében vagy épp az Aladdinban láthatjuk, ahol az alkotók eredetileg sokkal autentikusabban ábrázolták Agrabah lakosainak arab vonásait. Arról nem is beszélve, hogy az eredetiben még kevésbé vetették alá Jázmint a szexualizálásnak a megjelenésével. Változtatások egész sora kellett ahhoz, hogy az alkotók eljussanak a szereplők végső fizimiskájához – mi pedig el sem mondhatjuk, milyen hálásak vagyunk azért, hogy ezek a változtatások megtörténtek.

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