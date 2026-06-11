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Mintha életre keltek volna a plüssök: imádnivalóan bűvölik a kamerát az erdei fülesbagoly fiókák – Videó

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Rideg Léna
2026.06.11.
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A természet időnként egészen elképesztő cukiságokat produkál. A fülesbagoly fiókák most egy olyan videóval lopják be magukat az emberek szívébe, amelyet szinte lehetetlen mosolygás nélkül végignézni.

Nehéz eldönteni, hogy madarakat vagy plüssfigurákat látunk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által megosztott felvételeken. Az apró erdei fülesbagoly fiókák ugyanis olyan aranyosan bámulnak a kamerába, hogy pillanatok alatt belopják magukat az ember szívébe.

Erdei fülesbagoly fiókák hódítanak a neten
Erdei fülesbagoly fiókák hódítanak a neten
Forrás: Shutterstock

Az erdei fülesbagoly fiókák egyszerűen ellenállhatatlanok

A pelyhes tollú fiókák ráadásul nemcsak a külsejükkel hódítanak. Jellegzetes hangjuk sokakat meglephet, hiszen a fiatal baglyok gyakran inkább emlékeztetnek egy nyávogó kiscicára, mint a legtöbbek által ismert bagolyhangra. A felvételen látható középső kisbagoly pedig mintha kifejezetten élvezné a kamerával járó figyelmet.

Az erdei fülesbagoly egyébként Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Mit kell tenned, ha fiókát találsz?

A látványos felvételek mellett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága egy fontos dologra is felhívta a figyelmet: a fiókaszezon idején sokan tévesen azt gondolják, hogy a magányosan üldögélő madárfiókák segítségre szorulnak. A szakemberek szerint azonban a legtöbb esetben szó sincs árvaságról.

Az erdei fülesbagoly fiókái gyakran még röpképtelenül is elhagyják a fészket, ügyesen másznak az ágakon, miközben a szülők továbbra is rendszeresen etetik és gondozzák őket. A fiatal madarak hangos hívóhangokkal tartják a kapcsolatot a szüleikkel, így azok könnyedén megtalálják őket a sűrű növényzetben is.

Éppen ezért a természetvédők arra kérik az embereket, hogy ne vigyék haza az egyedül talált fiókákat. 

Ha a madár nincs láthatóan megsérülve vagy legyengülve, a legnagyobb segítség általában az, ha békén hagyják. Amennyiben veszélyes helyen, például úttesten vagy járdán található, óvatosan át lehet tenni egy közeli bokor vagy fa védelmébe. A szakemberek szerint a jó szándékú „mentések” sokszor többet árthatnak, mint használnak, hiszen a fiókákat ilyenkor kiszakítják természetes környezetükből és a szülői gondoskodásból.
Ha a madár sérültnek, betegnek vagy feltűnően legyengültnek tűnik, akkor érdemes szakemberhez vagy hivatalos madármentő szervezethez fordulni. A legtöbb magányosnak tűnő bagolyfióka azonban nem árva, csak éppen a felnőtté válás egyik fontos szakaszát éli.

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