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Less be a mesés villába, ahol Dua Lipa házasodott: hercegnők generációi örökölték − FOTÓ

Getty Images - Rodin Eckenroth/GA
esküvő olasz Callum Turner villa Dua Lipa
Hajdu Viktória
2026.06.11.
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Hercegnők öröksége, világsztár vendégek és egy mesebeli olasz villa. Dua Lipa esküvője minden várakozást felülmúlt.

A popsztárok világában sem mindennapi az a luxus, amelyet Dua Lipa és férje, Callum Turner választottak esküvőjük helyszínéül. A pár egy visszafogott londoni polgári szertartás után Szicíliába utazott, ahol egy jóval nagyobb, sztárokkal teli ünnepséget rendeztek.

Dua Lipa esküvőjét Palermoban tartottál.
Dua Lipa esküvőjét Palermóban tartották. 
Forrás:  Profimedia

Hercegnők villájában házasodott össze Dua Lipa és Callum Turner

  • Dua Lipa és Callum Turner május végén házasodott össze.
  • Az ünneplés egy történelmi szicíliai villában folytatódott közel 300 vendéggel.
  • A helyszín generációkon át hercegnők tulajdonában állt.

A reflektorfény ezúttal nemcsak az ifjú házasokra, hanem a lenyűgöző Villa Valguarnerára is irányult. A Palermo-öbölre néző, 18. századi birtokot gyakran „kis Versailles”-ként emlegetik, és nem véletlenül. 

A kastélyszerű villa több mint három évszázados múltra tekint vissza, építését pedig 1712-ben rendelte meg Maria Anna hercegnő, majd családjának következő generációi fejezték be.

A közel 300 vendéget fogadó eseményen olyan hírességek jelentek meg, mint Elton John, Donatella Versace vagy Chris Stapleton. Sőt, egyes pletykák szerint Elton John még egy különleges dallal is megörvendeztette az ifjú párt.

A villa különlegessége nem csupán a méretében rejlik

Barokk, rokokó és neoklasszicista elemek keverednek benne, miközben kertjei és termei évszázadok történelmét őrzik. Nem csoda, hogy Dua Lipa esküvője pillanatok alatt az év egyik legirigyeltebb sztáreseményévé vált.

Az ünneplés végül Palermo egyik ikonikus luxusszállodájában folytatódott, ahol a vendégek egy búcsúebéddel zárták a többnapos álomesküvőt. Ha létezik helyszín, amely egyszerre illik popkirálynőhöz és valódi hercegnőkhöz, akkor a Villa Valguarnera biztosan az.

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