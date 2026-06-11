Jennifer Aniston olyat tett Selena Gomez férjével, amire senki sem számított – Videó

Benny Blanco külseje évek óta megosztja az internetet, a zenei producer azonban mindig is jó humorral kezelte a megjegyzéseket. Most viszont egyetlen frizuraváltás is elég volt ahhoz, hogy a rajongók alig ismerjenek rá. Ráadásul nem akárki állt Selena Gomez férjének látványos átalakulása mögött: Jennifer Aniston vette kezelésbe a haját.

Jennifer Aniston alkalmi fodrásznak állt.

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Jennifer Aniston teljesen átalakította Selena Gomez férjét

A producer rendszerint természetesen, kissé kócosan viseli göndör haját, amely az évek során szinte a védjegyévé vált. Megjelenése gyakran szolgáltatott témát a közösségi médiában, ő maga pedig tavaly egy podcastban viccesen úgy fogalmazott: szerinte annyira furcsák az arcvonásai, hogy végül „átfordult a másik oldalra”, és így lett vonzó férfi.

Benny Blanco neve tavaly akkor is bejárta az internetet, amikor megvált jellegzetes összenőtt szemöldökétől. Bár ő azt állította, nem lát különösebb változást a külsején, a rajongók szerint egészen másképp nézett ki. Sokan akkor is arról írtak, hogy szinte egy teljesen új emberré vált. Selena Gomez férje most ismét hasonló reakciókat váltott ki: Jennifer Aniston hajápolási márkája, a LolaVie új reklámvideójában ugyanis maga a színésznő vette kezelésbe Benny Blanco göndör tincseit. A humoros kisfilmben Selena Gomez is feltűnik, miközben Aniston a márka egyik népszerű termékével próbálja megszelídíteni a producer haját. A videóban Jennifer Aniston többféle módon is megformázza Benny haját, a legnagyobb sikert azonban az a jelenet aratta, amikor hátrafogja egy copfba.

A rajongók azonnal elárasztották a közösségi oldalakat a véleményükkel: sokan azt írták, hogy a producer szinte felismerhetetlenné vált, mások szerint a hátrafésült frizura végre megmutatta az arcát, amelyet eddig a göndör haj szinte teljesen eltakart. Többen úgy fogalmaztak, hogy Benny Blanco így egészen más embernek tűnik. A videó rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki, és ismét bebizonyította, hogy néha egyetlen frizuraváltás is elég ahhoz, hogy az internet napokig beszéljen valakiről.