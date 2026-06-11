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Nyaralás előtt ezt mindenképp ellenőrizd az útleveledben: akár a repüléstől is eltilthatnak

Shutterstock - Prostock-studio
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Rideg Léna
2026.06.11.
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Tudtad, hogy egyetlen apró hiba is keresztülhúzhatja a nyaralási terveidet? Az útlevél kapcsán van egy kevéssé ismert szabály, amely miatt akár már a reptéren kellemetlen meglepetés érheti az utazókat.

A nyári utazási szezon közeledtével egyre többen készülnek külföldi nyaralásra. Ilyenkor a legtöbben a repülőjegyekre, a szállásra és a csomagolásra koncentrálnak, pedig egy apró részlet az útlevélben könnyen keresztülhúzhatja a terveket.

Nem elég, ha érvényes az útlevél: egy apró hiba miatt a nyaralásod is bukhatod.
Nem elég, ha érvényes az útlevél: egy apró hiba miatt a nyaralásod is bukhatod.
Forrás: Shutterstock

Nem csak a lejárati dátumra kell figyelni az útlevélnél

Sokan úgy gondolják, hogy ha az útlevelük még érvényes, akkor gond nélkül utazhatnak vele. Bizonyos országok esetében azonban ez nem ilyen egyszerű. Létezik ugyanis az úgynevezett „üres oldal szabály”, amelynek figyelmen kívül hagyása akár azt is eredményezheti, hogy az utast nem engedik felszállni a repülőgépre. A gyakran utazók útleveleiben idővel egyre több pecsét gyűlik össze, így az üres oldalak száma folyamatosan csökken. 

Számos ország azonban előírja, hogy a belépéshez legalább egy vagy akár két teljesen üres oldalnak kell rendelkezésre állnia az útlevélben: ezekre a határátlépéskor szükséges pecsétek és bejegyzések miatt van szükség.

Amennyiben az utazó nem rendelkezik elegendő szabad hellyel az útlevelében, a légitársaság már indulás előtt megtagadhatja a beszállást. De még azok sem lehetnek teljesen nyugodtak, akiknek sikerül eljutniuk a célországig, hiszen a határőrizeti szervek a beléptetést is megtagadhatják.

Mi a teendő, ha nincs elég üres oldal az útlevélben?

Ha valaki kifogyott az üres oldalakból, és továbbra is utazni szeretne az útlevelével, új okmányt kell igényelnie. Éppen ezért több országban elérhető a nagyobb, több oldalt tartalmazó útlevélváltozat is, amelyet elsősorban a rendszeresen utazók választanak. 

Bár a többoldalas útlevél általában drágább, a gyakori utazók számára hosszú távon megtérülhet a pluszköltség, hiszen kisebb az esélye annak, hogy egy külföldi út előtt kellemetlen meglepetés érje őket. Sokan csak akkor szembesülnek ezzel a szabállyal, amikor már az indulás előtt állnak. Pedig hiába érvényes még hosszú évekig az útlevél, ha nincs benne elegendő üres oldal, az bizonyos országokba történő utazásnál komoly problémát jelenthet.

Mielőtt útnak indulsz, mindenképp csekkold az útleveled, és győzödj meg arról, hogy legalább két üres oldal rendelkezésre áll benne. Egy apróságnak tűnő részlet ugyanis könnyen tönkreteheti a régóta tervezett nyaralást...

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