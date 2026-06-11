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Hallgasd meg a foci-vb hivatalos dalát: Messi, Mbappé és Haaland is feltűnik Shakira új klipjében

világbajnokság Shakira foci-vb
Horváth Angéla
2026.06.11.
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Shakira és Burna Boy közös dala, a Dai Dai lett a 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokság hivatalos himnusza. A klipet már több mint 60 millió megtekintésnél jár, és jelenleg a 8. helyen szerepel a YouTube legfelkapottabb zenéinek listáján.

A vb-himnuszhoz készült klipben több világsztár futballista is megjelenik. A Hannah Lux Davis rendezésében készült videóban Lionel Messi, Kylian Mbappé és Erling Haaland mellett Vinícius Júnior, Harry Kane, Christian Pulisic és Jamal Musiala is feltűnik. A refrénben több nyelven hangzanak el buzdító szavak: a japán „ikou”, a francia „allez”, a spanyol „dale”, az angol „let’s go” és az olasz „dai dai” is helyet kapott benne. A dal címét utóbbi szolgáltatta, ez az olasz szlengben nagyjából annyit jelent: „gyerünk” vagy „rajta”.

Milliók rázzák már Shakira vb-himnuszára
Milliók rázzák már Shakira vb-himnuszára
Forrás: Youtube

A dal elkészítésében Shakira és Burna Boy mellett Ed Sheeran és Jon Bellion is részt vett szerzőként. A FIFA hivatalos oldala szerint a Dai Dai jogdíjai a FIFA és a Global Citizen közös oktatási alapját, a Global Citizen Education Fundot illetik. A cél az, hogy a világbajnokság végéig 100 millió dollárt gyűjtsenek össze hátrányos helyzetű gyermekek oktatására. A Sony Music azt vállalta, hogy az első 250 ezer dolláros bevételt megduplázza.

A dal első előzetese május 7-én jelent meg, a dal május 14-én vált elérhetővé a streamingplatformokon, másnap pedig a FIFA is megerősítette, hogy ez lesz a torna hivatalos himnusza. A videóklip május 23-án került fel a YouTube-ra. 

Shakira szerint ez az eddigi legkülönlegesebb vb-himnusz

Shakira számára ez vb-himnusz különösen fontos, mert nemcsak a futballról és az ünneplésről szól, hanem egy társadalmi ügyet is szolgál:

„Úgy hiszem, ez a legkülönlegesebb mind közül, mert a láthatatlan gyerekeket szolgálja, azokat, akik kiszolgáltatott körülmények között élnek, és nincs hozzáférésük minőségi oktatáshoz” - mondta.

A július 19-i vb-döntő történelmi lehet, több előadós félidei show-t terveznek. A fellépők között Shakira, Madonna és a BTS is szerepel.

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