Ilyen nagybácsija lesz Palvin Barbiék kisbabájának – Ezt nyilatkozta Dylan Sprouse testvére

Mostanában szinte mindenhol, ahol Palvin Barbi és Dylan Sprouse feltűnnek, a születendő gyermekük a téma. Nemrég egy gyors interjúra állították meg a magyar modell sógorát, Cole Sprouse-t, aki válaszolt arra a kérdésre, milyen nagybácsi lesz.

Megszólalt Palvin Barbi terhességéről a leendő nagybácsi is.

Forrás: Northfoto

Palvin Barbara és Dylan Sprouse gyermekének érkezése továbbra is kiemelt figyelmet kap Hollywoodban.

A vörös szőnyegen a témáról ezúttal Dylan testvérét, Cole Sprouse-t is kérdezték.

Mutatjuk, mint mondott a leendő nagybácsi!

Ilyen nagybácsija lesz Palvin Barbi születendő gyermekének

Palvin Barbara terhessége továbbra is nagy figyelmet kap Hollywoodban. Ezúttal a vörös szőnyegen bukkant fel a téma, amikor Dylan Sprouse testvérét, Cole Sprouse-t kérdezték arról, milyen nagybácsija lesz majd a modell és férje kisbabájának. A színész a következőket mondta:

„Van már több keresztgyerekem is. Nekik mindig kardokat meg túlélőfelszereléseket veszek ajándékba. Kifejezetten idegesítő nagybácsi leszek, ebben egészen biztos vagyok.”

Ikreket várhat Palvin Barbara?

Noha még alig telt el pár hét, hogy Palvin Barbi bejelentette, kisbabát vár, a pocakja mégis hatalmasra nőtt azóta. Néhány lesifotó láttán már elindultak a találgatások arról, hogy talán ikreket vár a magyar modell.

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