Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 11., csütörtök Barnabás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Cole Sprouse

Ilyen nagybácsija lesz Palvin Barbiék kisbabájának – Ezt nyilatkozta Dylan Sprouse testvére

Northfoto - JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE
Cole Sprouse Palvin Barbara terhesség Dylan Sprouse
Simon Benedek
2026.06.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Dylan Sprouse testvére elérulta, milyen nagybácsi lesz. Palvin Barbi kisbabájának semmiben sem kell majd hiányt szenvednie.

Mostanában szinte mindenhol, ahol Palvin Barbi és Dylan Sprouse feltűnnek, a születendő gyermekük a téma. Nemrég egy gyors interjúra állították meg a magyar modell sógorát, Cole Sprouse-t, aki válaszolt arra a kérdésre, milyen nagybácsi lesz.

Palvin Barbi terhesen és Dylan Sprouse Cannes-ban.
Megszólalt Palvin Barbi terhességéről a leendő nagybácsi is. 
Forrás:  Northfoto 
  • Palvin Barbara és Dylan Sprouse gyermekének érkezése továbbra is kiemelt figyelmet kap Hollywoodban. 
  • A vörös szőnyegen a témáról ezúttal Dylan testvérét, Cole Sprouse-t is kérdezték.
  • Mutatjuk, mint mondott a leendő nagybácsi!

Ilyen nagybácsija lesz Palvin Barbi születendő gyermekének

Palvin Barbara terhessége továbbra is nagy figyelmet kap Hollywoodban. Ezúttal a vörös szőnyegen bukkant fel a téma, amikor Dylan Sprouse testvérét, Cole Sprouse-t kérdezték arról, milyen nagybácsija lesz majd a modell és férje kisbabájának. A színész a következőket mondta:

„Van már több keresztgyerekem is. Nekik mindig kardokat meg túlélőfelszereléseket veszek ajándékba. Kifejezetten idegesítő nagybácsi leszek, ebben egészen biztos vagyok.”

Ikreket várhat Palvin Barbara?

Noha még alig telt el pár hét, hogy Palvin Barbi bejelentette, kisbabát vár, a pocakja mégis hatalmasra nőtt azóta. Néhány lesifotó láttán már elindultak a találgatások arról, hogy talán ikreket vár a magyar modell

Ezek is érdekelhetnek Palvin Barbival kapcsolatban: 

Eltűntek a közös fotók: Palvin Barbi és Dylan Sprouse szakításáról suttognak

Ismét Palvin Barbara és Dylan Sprouse válásáról pletykálnak. Ehhez a férj szolgáltatott alapot, ugyanis az összes, Barbival közös fotóját letörölte az Instagramról.

Döbbenetesen néz ki Palvin Barbi: így még sosem láthattuk a várandós modellt – VIDEÓ

Legújabb címlapfotói felérnek egy-egy igazi műalkotással. Mutatjuk a képeket!

Döbbenetesen néz ki Palvin Barbi: így még sosem láthattuk a várandós modellt – VIDEÓ

Legújabb címlapfotói felérnek egy-egy igazi műalkotással. Mutatjuk a képeket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu