Egyelőre nincsen információ arról, hol tart a Müller Cecília fenyegetője ellen indított nyomozás, annyit lehet tudni, hogy az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást. Az online zaklatások felderítéséhez sok energiára és erőforrásra van szükség a szakértő szerint, de általában az elkövetők vétenek apró hibákat.

"A hatóságok ilyenkor megvizsgálják, köthető-e valamilyen konkrét műszaki megoldással rendelkező eszközhöz a forrás, illetve kikérik a szolgáltatótól a rendelkezésére álló információkat. Ez egy e-mail-fiók esetében is sok mindent elárulhat, de a közösségi oldalak nagyon sok információt gyűjtenek maguktól is a felhasználóról, például honnan jelentkezett be, mikor mit csinál, milyen szokásai vannak és hol tartózkodott" – mondta a Blikknek Keleti Arthur, az Önkéntes Kibervédelmi Összefogás elnöke.

A lap szerint a tiszti főorvos vidéki házát figyelik a rendőrök, nagyjából félóránként elhajtanak előtte. Ha gyanús, ismeretlen autó jelenik meg a környéken, a rendőrök érdeklődnek a sofőrnél az utazás célja felől. A klinikai szakpszichológus szerint a fenyegetők általában nem váltják be az ígéretüket.