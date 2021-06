MC Hawer és kedvese a nyilvánosság előtt is vállalták, hogy a kapcsolatuk tönkrement, majd békében elváltak egymástól. Azóta azonban a jó viszonynak már nyoma sincs, ugyanis Fanni a szakítás után rögtön új párra talált, MC Hawer pedig azt sejti, hogy már a kapcsolatuk alatt is viszonya volt a férfival. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a zenész nincs jó véleménnyel a lány új barátjáról, aki egy kétgyermekes rendőr. "Ez a zsírosfejű ember lenne az új pasi?" - tette fel a kérdést MC Hawer, aki ennél tovább is ment a Facebook-oldalán.

Az új férfi ugyanis közzétette MC Hawer nyiltakozatát azzal a gúnyos megjegyzéssel, hogy "Művész úr". Erre regált a zenész. "Eddig is sejtettem, hogy nem egy észlénnyel jött össze a volt csajom, de azért ez... Mit akarsz? Háborút? Te, akivel felszarvazott? Normális vagy? Azért mert rendőr vagy, nem kell provokálni. Tudom, hogy az előző rendőrrel, akivel volt Fanni, fogadásokat kötöttetek, hogy sikerül-e megb..... Sikerült neked is, annak is, meg amannak is. Légy boldog és ne kötekedj, mert ennek most nem örülök... Te is fel leszel szarvazva egy idő után. Fanni ilyen. Meg kell szokni..." - írta MC Hawer.