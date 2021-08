Az egész országot megrázta az M7-esen történt buszbaleset, aminek több sérültje és nyolc halálos áldozata is van. Nem csak a horvátországi utazáson résztvevők hozzátartozóit, az utazásszervező céget is sokkolták a történtek.

A Rolitúra és a Volmer Tours közös közleményben fejezte ki őszinte részvétét a buszbaleset áldozatainak családja felé. Az utat ők szervezték, a buszok és a sofőrök egy külsős cégtől érzektek. Ők csak annyit tudtak, a sofőrök profik és megbízhatóak voltak.

A Bors kiderítette, hogy a cég történetében nem ez az első olyan utazás, ami országos beszédtéma lett. 2019-ben egy egyetemistáknak szervezett sítúra körül alakult ki botrány. A szállítást végző román cég buszai nem voltak jó állapotban. Repedt volt a lökhárító és az ablakok is, a járművön nem voltak téli gumik. A sofőrök nem beszéltek magyarul, ráadásul az úton többször is eltévedtek. Az akkori kirándulást egy másik cég szervezte, de az engedélyezési számuk ugyanaz volt, mint horvátországi utazást szervező vállalaté.



A cégvezető, Szabó Roland azt mondta, hogy nincs közük a botrányos francia sítúrához.A cég korábbi utasai is kiálltak a szervezők mellett. Többen is arról számoltak be, hogy mindig profi szolgáltatást nyújtottak, sem a buszokkal, sem a sofőrökkel nem volt gond.



Ez is érdekelhet: