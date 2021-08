Hétfőn a nap nagy részében jórészt erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délelőtt a délkeleti, keleti országrészben még több órára kisüthet a nap, majd délután ott is megnövekszik a felhőzet, és ezzel együtt arrafelé is többfelé várható eső, zápor, főleg az Alföldön néhol zivatar. Késő délutántól északnyugat felől csökkenni, szakadozni kezd a felhőzet, a csapadék is megszűnik. A szél többfelé lesz élénk, a front mentén erős is. A leghidegebb órákban 15-20 fok várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de délkeleten, keleten 27, 33 fok is lehet.



Kedden reggelre a keleti és déli országrész kivételével jelentősen csökken a felhőzet, kiderül az ég, majd a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Keleten és délen is szakadozik a felhőzet, de arrafelé jóval kevesebb napsütés ígérkezik. Reggel, kora délelőtt kelet felé távozik a front, de mögötte még több helyen alakul ki napközben záporeső, elsősorban északkeleten helyenként zivatar. Megélénkül, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. A nappali maximumok 22 és 27 fok között alakulnak.





Szerdán az ország nagyobb részén többnyire erősen felhős időre van kilátás, inkább csak rövidebb napos időszakok várhatók, és elszórtan alakul ki záporeső, néhol esetleg zivatar is lehet. Északnyugaton, nyugaton lehet több, és ott csapadéknak is kisebb az esélye. A leghidegebb órákban 8-15 fok lesz. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.



Csütörtöktől egészen a hét végéig mindennap erőteljes gomolyfelhő-képződés várható.

Csütörtökön délen több órára kisüt a nap, északon kevesebb lesz a napsütés. Napközben csak néhol fordulhat elő záporeső, majd estétől észak felől növekvő eséllyel alakul ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 6-13, a maximumhőmérséklet 21-26 fok között valószínű.







Pénteken többfelé várható zápor, helyenként zivatar. A légmozgás élénk vagy erős lesz. A leghidegeb órákban 8-16 fok lesz, napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap is több órára kisüt a nap, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkülhet, zivatar környezetében viharossá fokozódhat. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 7-15, a legmagasabb hőmérséklet 19-25 fok között valószínű. Vasárnap a hajnali 6-13 fokról délután 21-26 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.