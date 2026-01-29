Felejtsd el a kalóriaszámolást! A „rostmaxolás” leradírozza rólad a kilókat

A közösségi média általában nem a legjobb tanácsadó, ha egészségről van szó, de ha mégis a TikTokon keresel egészségügyi tanácsokat, általában két dolog történik: vagy elhiszed, hogy a házilag készített oatzampik lesz a megoldás, vagy rájössz, hogy eddig mindent rosszul csináltál. Így év elején mindenki járványszerűen elkezd foglalkozni az egészségével, nem is csoda, hogy a rostos ételek is előtérbe kerültek. Na de mit szólnak ehhez a szakértők?



A rostmaxolás végre egy olyan közösségimédia-trend, aminek a szakértők is örülni tudnak. Növeld a rostbeviteled a képen látható rostos ételekkel.

Forrás: Shutterstock

A „fibremaxxing” – vagy ahogy magyarul hívjuk: rostmaxolás – üdítő kivétel a sok félrevezető információ között és azt a szakértők is megerősítik. Ez a mozgalom ugyanis végre azt propagálja, amiről a dietetikusok már évtizedek óta próbálják meggyőzni az embereket.

Mi az a rostmaxolás? Rostos ételeket kell enni?

Pontosan! Az emberek 96%-a (így valószínűleg te is) amúgy is drasztikusan kevés rostot eszik. A hivatalos ajánlás napi 30 gramm lenne, hogy ne halj meg idő előtt valami elkerülhető betegségben. Ehhez képest az átlagember jó, ha 20 grammot elfogyaszt. A fibermaxxing étrend lényege, hogy szisztematikusan megnöveled a rostbeviteled annak érdekében, hogy az étkezéseid tartósan laktatóak legyenek, ami jót tesz a bélrendszerednek is. A módszer fontos eleme, hogy minden étkezéshez társítunk egy rostdús elemet, legyen az zöldség, teljes kiőrlésű gabona, hüvelyes zöldség vagy gyümölcs. Különösen hasznos lehet azoknak, akik munkájukból kifolyólag keveset mozognak, vagy csak sok stressz éri őket, így hajlamosak a rendszertelen étkezésre, valamint az emésztési panaszokra.

Thomas Barber professzor, a Warwicki Egyetem endokrinológusa szerint a rost évekig egy elfelejtett makrotápanyag volt. Eddig mindenki a fehérjék és a szénhidrátok grammjait számolgatta, a rost meg ott árválkodott, pedig nélkülözhetetlen az egészség szempontjából.

„Rengeteg divatdiéta és trend létezik, amelyek nélkülözik a bizonyítékokat vagy a tudományos hátteret, ami összezavarja az embereket azzal kapcsolatban, hogy mit kellene és mit nem kellene enniük. De a rost valóban fontos. (…) Úgy gondolom, hogy az évek során rendkívül elhanyagot makrotápanyaggá vált… A rost megérdemli, hogy reflektorfénybe kerüljön.” – tette hozzá a professzor.