Felejtsd el a kalóriaszámolást! A „rostmaxolás” leradírozza rólad a kilókat

A közösségi média általában nem a legjobb tanácsadó, ha egészségről van szó, de ha mégis a TikTokon keresel egészségügyi tanácsokat, általában két dolog történik: vagy elhiszed, hogy a házilag készített oatzampik lesz a megoldás, vagy rájössz, hogy eddig mindent rosszul csináltál. Így év elején mindenki járványszerűen elkezd foglalkozni az egészségével, nem is csoda, hogy a rostos ételek is előtérbe kerültek. Na de mit szólnak ehhez a szakértők?
A „fibremaxxing” – vagy ahogy magyarul hívjuk: rostmaxolás – üdítő kivétel a sok félrevezető információ között és azt a szakértők is megerősítik. Ez a mozgalom ugyanis végre azt propagálja, amiről a dietetikusok már évtizedek óta próbálják meggyőzni az embereket.
Mi az a rostmaxolás? Rostos ételeket kell enni?
Pontosan! Az emberek 96%-a (így valószínűleg te is) amúgy is drasztikusan kevés rostot eszik. A hivatalos ajánlás napi 30 gramm lenne, hogy ne halj meg idő előtt valami elkerülhető betegségben. Ehhez képest az átlagember jó, ha 20 grammot elfogyaszt. A fibermaxxing étrend lényege, hogy szisztematikusan megnöveled a rostbeviteled annak érdekében, hogy az étkezéseid tartósan laktatóak legyenek, ami jót tesz a bélrendszerednek is. A módszer fontos eleme, hogy minden étkezéshez társítunk egy rostdús elemet, legyen az zöldség, teljes kiőrlésű gabona, hüvelyes zöldség vagy gyümölcs. Különösen hasznos lehet azoknak, akik munkájukból kifolyólag keveset mozognak, vagy csak sok stressz éri őket, így hajlamosak a rendszertelen étkezésre, valamint az emésztési panaszokra.
Thomas Barber professzor, a Warwicki Egyetem endokrinológusa szerint a rost évekig egy elfelejtett makrotápanyag volt. Eddig mindenki a fehérjék és a szénhidrátok grammjait számolgatta, a rost meg ott árválkodott, pedig nélkülözhetetlen az egészség szempontjából.
„Rengeteg divatdiéta és trend létezik, amelyek nélkülözik a bizonyítékokat vagy a tudományos hátteret, ami összezavarja az embereket azzal kapcsolatban, hogy mit kellene és mit nem kellene enniük. De a rost valóban fontos. (…) Úgy gondolom, hogy az évek során rendkívül elhanyagot makrotápanyaggá vált… A rost megérdemli, hogy reflektorfénybe kerüljön.” – tette hozzá a professzor.
Mi történik, ha elég rostot fogyasztasz?
A rostbevitel nem csak az emésztésedre, de az egészségedre is meglepő hatással van.
- Csökkenti a gyulladást: a modern betegségek (szívbaj, cukorbetegség) gyökere a krónikus gyulladás. A rost erre lép rá páros lábbal.
- Nem leszel depis: akár milyen hihetetlen, tanulmányok szerint a bélflórád képes kommunikálni az agyaddal. Ha a beleid boldogok, te is az leszel. Ha nem eszel elég rostot, annak a nyomott hangulat és agyi köd lesz a végeredménye.
Mi történik, ha nem eszel elég rostot?
Ha nem eteted a bélflórádat, a bacik esznek meg téged. A kedvenc kajájuk a rost, szóval ha ettől megfosztod őket, akkor nem adsz nekik más választást, minthogy felzabálják a környezetüket ezzel megannyi egészségügyi problémát okozva. A professzor szerint a rosthiány az egyik vezető oka, amiért egyre több fiatalnál diagnosztizálnak vastagbélrákot, ami régen az öregek betegsége volt.
„Ha nincs elég rost, a baktériumok más forrást keresnek, például a fehérjéket, vagy rosszabb esetben a bélfaladat védő nyálkaréteget kezdik el lebontani” – magyarázza a professzor. Ennek az eredménye pedig olyan toxikus anyagok termelődése, ami káros hatással vannak a szívedre és növelik a rákos betegségek megjelenésének kockázatát.
Mit egyél, hogy te és a bacik is boldogok legyenek?
Érdemes magas rosttartalmú ételeket választani. Thomas Barber szerint ajánlott minél több zabpehely, hüvelyes (bab, zöldborsó) és gyümölcs fogyasztása. Utóbbiak közül is az alma és a málna tartalmazza a legtöbb rostot, amit a mikrobiomod is meg fog hálálni.
Jóból is megárt a sok
Az emberek amint rájönnek, miért fontos a rostdiéta, egyből rohannak beszerezni valami fogyiport és rosttablettát, pedig a zöldségek sokkal jobbat tesznek a bélrendszernek. De még mielőtt elindulnál leturmixolni egy kiló nyers répát, állj meg egy pillanatra. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen megemelt rostbevitel olyan tüneteket okozhat, amiket nem akarsz a munkahelyeden átélni. Puffadás, hasgörcs és székrekedés lesz annak a jussa, aki máról holnapra akar étrendet váltani. Figyelni kell, hogy a magas rostbevitelhez legyen megfelelő mennyiségű folyadékbevitel is. A tested meg fogja hálálni. Akár édesség is lehet, ha sok benne a rost.
Hogyan segítenek a rostok a fogyásban?
Ha fogyni akarsz, a rost lesz a csodafegyvered. Természetes gyomorszűkítőként működik, mert a gyomrodban megduzzad, mint egy szivacs, így elhiteti az agyaddal, hogy tele vagy, miközben alig vittél be kalóriát. Ráadásul nemcsak a helyet foglalja a pizza elől, de a vércukrodat is pórázon tartja, így nem tör rád fél óránként a zabálhatnék. De ez még semmi! A bélbaktériumaid is ráveheted vele, hogy olyan jóllakottság-hormonokat termeljenek, amiért mások súlyos ezreket fizetnek a patikában.
Szóval most, hogy végigolvastad ezt a cikket, harapj bele egy almába. A bélflórád és a nadrágméreted is hálás lesz érte.
