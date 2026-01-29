Margot Robbie sem tudott ellenállni Jacob Elordinak – Furcsa dolgot ismert be a színésznő az Üvöltő szelek forgatásáról

Margot Robbie klasszikus szerepben fog tündökölni Jacob Elordi oldalán az Üvöltő szelekben. Viszont most nem a filmet, hanem a két főszereplőt vesézte ki a nagyérdemű.

Margot Robbie és Jacob Elordi különös kapcsolatot alakítottak ki az Üvöltő szelek forgatásán.

Margot Robbie az Üvöltő szelekben

A legújabb Üvöltő szelek feldolgozása Valentin-napra már a mozikba is kerül. A főszerepben pedig nem mást láthatunk, mint a Barbie-ból is legendássá vált Margot Robbie-t és a Frankensteinben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt Jacob Elordit. A film már most nagy port kavart, hiszen az előzetesből kiderült, hogy ez nem éppen a legakkurátusabb filmfeldolgozás lesz, a rajongók pedig egyelőre nem nagyon tudnak elvonatkoztatni a klasszikus regénytől.

Emily Brontë története ugyanis egy vörös latexes, kicsavart Szürke ötven árnyalatára hajazó köntösbe lesz bújtatva.

Margot Robbie Jacob Elordiról vallott – Vajon mi lehet köztük?

Most viszont egy új botrány alkalmával mégiscsak meg tudtak feledkezni a rajongók a latexes BDSM-ről, hogy helyette a két főszereplőt cincálhassák szét.

A Fandangónak adott interjúban ugyanis Robbie meglepő őszinteséggel vallott arról, hogy a forgatás alatt milyen közel került partneréhez, Jacob Elordihoz. Pontosabban, hogy mennyire gyorsan ki tudták alakítani a Heathcliff-Cathy páros közötti kémiát. Ezt nyiltakozta a színésznő:

Amikor dolgozom, akkor annyira függni tudok a kollégáimtól, és annyira szeretem őket, hogy mindig én vagyok a legszomorúbb, ha vége van egy produkciónak, sőt, nem is akarom, hogy az véget érjen. Azt hiszem, ez a [függőségi] viszony Jacobbal is elég hamar kialakult.

Üvöltő szelek a kulisszák mögött

Ebben az interjúban arra is fény derült, hogy Elordi mindig ott volt és figyelte Robbie-t, amikor a színésznő nélküle forgatott. Erre pedig a Robbie elég hamar rászokott, vagyis kényelmessé vált számára, hogy „igen, Jacob ott van a sarokban”.

A rendező elárulta, hogy nem ő kérte, hogy Elordi stalkolja Robbie-t, sőt inkább szólnia kellett a színésznek, hogy fejezze be.