Fabrizio Corona, a lesifotósok királya − Rettegtek tőle a sztárok, a Netflix mégis piedesztára emeli

Egy morálisan romlott világról igyekszik lerántani a leplet, kevés sikerrel. Az alkotás egy remekül sikerült maffiózó-reklámnak is beillene, ugyanis a január 9-től a Netflixen elérhető, Fabrizio Corona: A lesifotósok királya című ötrészes dokumentumsorozat sokkal inkább egy önfényező monológ, mintsem objektív portré.

Fabrizio Corona, a paparazzi-maffia feje

Ki Fabrizio Corona és miért rettegnek tőle a sztárok?

Miért ült börtönben?

Hogyan ábrázolja őt a Netflix-dokumentumfilm?

Kicsoda Fabrizio Corona?

Fabrizio Maria Corona neves újságíró családból származik: édesapja Vittorio Corona, nagy múltú olasz újságíró és szerkesztő volt, aki magának a divat‑ és bulvármédiában szerzett ismertséget. Ez a kellemes hátország tette lehetővé, hogy Fabrizio szoros kapcsolatba kerülhessen a sztárvilággal és média fejeseivel.

Fiatalon modellkedett, ami nem csoda, hiszen ma is úgy fest, mint egy tetovált félisten. Jóképű, sármos, de pont erre a férfitípusra mondják, hogy „addig volt jóképű, amíg ki nem nyitotta a száját”. Merthogy amint megszólal, dől belőle az arrogancia és az egészségtelen egoizmus.

Látszólag ügynökség, valójában paparazzi-maffia

Később megalapította saját fotóügynökségét, a Corona’s-t. Az olasz paparazzikultúra központja valójában nem volt más, mint egy tökéletesen összerakott lesifotós-maffia, mely kompromittáló képeket gyűjtve és eladva jutott jelentős bevételekhez. Fabrizio Corona ezeket a képeket nem csupán eladásra szánta – megzsarolta velük az alanyokat: vagy fizetnek, vagy a képek megjelennek a bulvárban. Nem kímélte sem a szupermodelleket, sem a valóságshow-hősöket, sem pedig a sportolókat. Corona az évtizedek során számos alkalommal követett el törvénysértéseket, amikért bíróság elé is került, sőt, még börtönbüntetést is kapott. És vajon érdekelte? Nyilván nem.

A dokumentumfilm-sorozatban két dologról beszél a legtöbbet: önmagáról és a pénzről. A süket is kihallja a mondataiból, hogy gyakorlatilag hülyének és kijátszhatónak tartja embertársait és totálisan figyelmen kívül hagyja tetteinek következményeit.

Sztárfocistákat sem kímélt: Francesco Totti felvette a harcot Fabrizio Coronával

A 2000-es évek közepén azt sugallta, hogy bizonyítékai vannak a sztárfocista, Francesco Totti állítólagos félrelépéseiről. Ekkoriban Totti Ilary Blasival élt házasságban. Ezeket az információkat bulvárlapoknak kínálta fel komoly összegért, Tottitól pedig azért kért pénzt, hogy ne jelenjenek meg a képek. A focistáról ugyan korábban felröppentek olyan hírek, hogy egy vadállat az ágyban, de a félrelépésével kapcsolatos állításokat határozottan tagadta, és jogi lépéseket tett. Corona ellen semmi konkrétumot nem tudtak felhozni, így felmentették a zsarolás vádja alól. Az esetet Corona pökhendien, gúnyos arckifejezéssel meséli, mintha csak egy jó kis móka lett volna.