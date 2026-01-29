Fabrizio Corona, a lesifotósok királya − Rettegtek tőle a sztárok, a Netflix mégis piedesztára emeli

Egy morálisan romlott világról igyekszik lerántani a leplet, kevés sikerrel. Az alkotás egy remekül sikerült maffiózó-reklámnak is beillene, ugyanis a január 9-től a Netflixen elérhető, Fabrizio Corona: A lesifotósok királya című ötrészes dokumentumsorozat sokkal inkább egy önfényező monológ, mintsem objektív portré.
Fabrizio Corona, a paparazzi-maffia feje
- Ki Fabrizio Corona és miért rettegnek tőle a sztárok?
- Miért ült börtönben?
- Hogyan ábrázolja őt a Netflix-dokumentumfilm?
Kicsoda Fabrizio Corona?
Fabrizio Maria Corona neves újságíró családból származik: édesapja Vittorio Corona, nagy múltú olasz újságíró és szerkesztő volt, aki magának a divat‑ és bulvármédiában szerzett ismertséget. Ez a kellemes hátország tette lehetővé, hogy Fabrizio szoros kapcsolatba kerülhessen a sztárvilággal és média fejeseivel.
Fiatalon modellkedett, ami nem csoda, hiszen ma is úgy fest, mint egy tetovált félisten. Jóképű, sármos, de pont erre a férfitípusra mondják, hogy „addig volt jóképű, amíg ki nem nyitotta a száját”. Merthogy amint megszólal, dől belőle az arrogancia és az egészségtelen egoizmus.
Látszólag ügynökség, valójában paparazzi-maffia
Később megalapította saját fotóügynökségét, a Corona’s-t. Az olasz paparazzikultúra központja valójában nem volt más, mint egy tökéletesen összerakott lesifotós-maffia, mely kompromittáló képeket gyűjtve és eladva jutott jelentős bevételekhez. Fabrizio Corona ezeket a képeket nem csupán eladásra szánta – megzsarolta velük az alanyokat: vagy fizetnek, vagy a képek megjelennek a bulvárban. Nem kímélte sem a szupermodelleket, sem a valóságshow-hősöket, sem pedig a sportolókat. Corona az évtizedek során számos alkalommal követett el törvénysértéseket, amikért bíróság elé is került, sőt, még börtönbüntetést is kapott. És vajon érdekelte? Nyilván nem.
A dokumentumfilm-sorozatban két dologról beszél a legtöbbet: önmagáról és a pénzről. A süket is kihallja a mondataiból, hogy gyakorlatilag hülyének és kijátszhatónak tartja embertársait és totálisan figyelmen kívül hagyja tetteinek következményeit.
Sztárfocistákat sem kímélt: Francesco Totti felvette a harcot Fabrizio Coronával
A 2000-es évek közepén azt sugallta, hogy bizonyítékai vannak a sztárfocista, Francesco Totti állítólagos félrelépéseiről. Ekkoriban Totti Ilary Blasival élt házasságban. Ezeket az információkat bulvárlapoknak kínálta fel komoly összegért, Tottitól pedig azért kért pénzt, hogy ne jelenjenek meg a képek. A focistáról ugyan korábban felröppentek olyan hírek, hogy egy vadállat az ágyban, de a félrelépésével kapcsolatos állításokat határozottan tagadta, és jogi lépéseket tett. Corona ellen semmi konkrétumot nem tudtak felhozni, így felmentették a zsarolás vádja alól. Az esetet Corona pökhendien, gúnyos arckifejezéssel meséli, mintha csak egy jó kis móka lett volna.
Kontrollmániás, nárcisztikus személyiség
Rengeteg embert volt képes manipulálni, rendszerint a legnagyobb fejeseknek, producereknek és médiamágusoknak, sőt, még Berlusconinak is azonnal a kegyeibe férkőzött. Nem csoda, hiszen karizmatikus, jóképű, kockázatvállaló, domináns és kontrolláló volt.
A hírnév, a befolyás és anyagi haszon vezérlik, miközben élvezettel provokál riportereket és nála befolyásosabb személyeket. A Netflix dokufilmje egy lázadó karaktert mutat be, akiből szinte minden empátia hiányzik, és aki szó szerint a saját családjáról is képes lenne kompromittáló fotókat eladni, hogy fenntarthassa a legyőzhetetlen paparazzikirály brandjét.
Amit el lehetett rontani egy dokumentumfilm-sorozatban, azt a Netflix elrontotta
A Netflix‑dokumentumsorozat túlzottan a főszereplő szavaira épít, nem ad szinte semmilyen más látószöget Corona életéhez és „munkásságához", így hát nem is éri el azt a színvonalat, amit egy erős, objektív dokumentumfilm‑sorozattól elvárnánk. Egy jó dokufilm ugyanis megengedi, hogy a néző saját következtetést vonjon le, feltárja a főhős lelkében zajló pszichológiai folyamatokat.
Olyan, mintha Corona magát narrálná, nem pedig az életútját kritikus távolságból vizsgálná. Mintha a cél a szórakoztatás lenne, nem az elgondolkodtatás és a különböző álláspontok, vélemények bemutatása. Ez így aligha nevezhető dokumentumfilmnek.
Sztárok, akiknek szintén meggyűlt a bajuk a lesifotósokkal
Jennifer Aniston többször beszélt arról, hogy a pusztító paparazzik miatt már gyakorlatilag nem kap levegőt, mert a magánélete folyamatosan megfigyelés alatt van.
Britney Spearst 2007-ben olyannyira feldühített egy lesifotós, hogy az énekesnő esernyővel kezdte ütlegelni annak autóját.
Justin Bieber 2012-ben szintén összetűzésbe került egy fotóssal, miközben Selena Gomezzel volt – a vita végül fizikai lökdösődésbe torkollott, Bieber elvesztette az egyik cipőjét is az incidensben. A legutóbbi szóváltásra 2025-ben Palm Spingsben került sor, ahol az énekes ismét elképesztően kiakadt.
Kanye West nem állt meg cipőnél, a lesifotós kameráját törte össze egy Los Angeles-i reptéren.
Quentin Tarantinót is sikerült kihozni a sodrából, olyannyira, hogy ráütött egy tolakodó, arrogáns fotósra. Akárcsak Gérard Depardieu 2024-ben. Ő háromszor ütött meg egy olasz lesifotóst Rómában, aki étkezés közben próbálta őt fotózni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: