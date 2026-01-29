Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Fabrizio Corona, a lesifotósok királya − Rettegtek tőle a sztárok, a Netflix mégis piedesztára emeli

Mondadori Portfolio Editorial/Getty Images - Mondadori Portfolio
Jónás Ágnes
2026.01.29.
Egy tetovált test és egy elbűvölő mosoly mögé bújtatott ördög, aki birodalmát a bulvárra és a zsarolásra építette. Fabrizio Corona önmagát a lesifotósok királyának nevezi, a Netflix pedig kapott az alkalmon, hogy dokumentumfilmet készítsen életéről és „munkásságáról”.

Egy morálisan romlott világról igyekszik lerántani a leplet, kevés sikerrel. Az alkotás  egy remekül sikerült maffiózó-reklámnak is beillene, ugyanis a január 9-től a Netflixen elérhető, Fabrizio Corona: A lesifotósok királya című ötrészes dokumentumsorozat sokkal inkább egy önfényező monológ, mintsem objektív portré. 

Fabrizio Corona 2023-ban
Fabrizio Corona életéről készített 5 részes dokumentumfilmet a Netflix.
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Fabrizio Corona, a paparazzi-maffia feje

  • Ki Fabrizio Corona és miért rettegnek tőle a sztárok?
  • Miért ült börtönben?
  • Hogyan ábrázolja őt a Netflix-dokumentumfilm?

Kicsoda Fabrizio Corona?

Fabrizio Maria Corona neves újságíró családból származik: édesapja Vittorio Corona, nagy múltú olasz újságíró és szerkesztő volt, aki magának a divat‑ és bulvármédiában szerzett ismertséget. Ez a kellemes hátország tette lehetővé, hogy Fabrizio szoros kapcsolatba kerülhessen a sztárvilággal és média fejeseivel.  

Fiatalon modellkedett, ami nem csoda, hiszen ma is úgy fest, mint egy tetovált félisten. Jóképű, sármos, de pont erre a férfitípusra mondják, hogy „addig volt jóképű, amíg ki nem nyitotta a száját”. Merthogy amint megszólal, dől belőle az arrogancia és az egészségtelen egoizmus. 

Látszólag ügynökség, valójában paparazzi-maffia

Később megalapította saját fotóügynökségét, a Corona’s-t. Az olasz paparazzikultúra központja valójában nem volt más, mint egy tökéletesen összerakott lesifotós-maffia, mely kompromittáló képeket gyűjtve és eladva jutott jelentős bevételekhez. Fabrizio Corona ezeket a képeket nem csupán eladásra szánta – megzsarolta velük az alanyokat: vagy fizetnek, vagy a képek megjelennek a bulvárban. Nem kímélte sem a szupermodelleket, sem a valóságshow-hősöket, sem pedig a sportolókat. Corona az évtizedek során számos alkalommal követett el törvénysértéseket, amikért bíróság elé is került, sőt, még börtönbüntetést is kapott. És vajon érdekelte? Nyilván nem. 

A dokumentumfilm-sorozatban két dologról beszél a legtöbbet: önmagáról és a pénzről. A süket is kihallja a mondataiból, hogy gyakorlatilag hülyének és kijátszhatónak tartja embertársait és totálisan figyelmen kívül hagyja tetteinek következményeit. 

Sztárfocistákat sem kímélt: Francesco Totti felvette a harcot Fabrizio Coronával

A 2000-es évek közepén azt sugallta, hogy bizonyítékai vannak a sztárfocista, Francesco Totti állítólagos félrelépéseiről. Ekkoriban Totti Ilary Blasival élt házasságban. Ezeket az információkat bulvárlapoknak kínálta fel komoly összegért, Tottitól pedig azért kért pénzt, hogy ne jelenjenek meg a képek. A focistáról ugyan korábban felröppentek olyan hírek, hogy egy vadállat az ágyban, de a félrelépésével kapcsolatos állításokat határozottan tagadta, és jogi lépéseket tett.  Corona ellen semmi konkrétumot nem tudtak felhozni, így felmentették a zsarolás vádja alól. Az esetet Corona pökhendien, gúnyos arckifejezéssel meséli, mintha csak egy jó kis móka lett volna. 

Francesco Totti a barátnőjével Maria Mazzával, Fabrizio Corona őt is megzsarolta.
Ilary Blasival 2022-ig volt együtt a sztárfocista Totti.
Forrás: Getty Images Europe

Kontrollmániás, nárcisztikus személyiség

Rengeteg embert volt képes manipulálni, rendszerint a legnagyobb fejeseknek, producereknek és médiamágusoknak, sőt, még Berlusconinak is azonnal a kegyeibe férkőzött. Nem csoda, hiszen karizmatikus, jóképű, kockázatvállaló, domináns és kontrolláló volt. 

A hírnév, a befolyás és anyagi haszon vezérlik, miközben élvezettel provokál riportereket és nála befolyásosabb személyeket. A Netflix dokufilmje egy lázadó karaktert mutat be, akiből szinte minden empátia hiányzik, és aki szó szerint a saját családjáról is képes lenne kompromittáló fotókat eladni, hogy fenntarthassa a legyőzhetetlen paparazzikirály brandjét. 

Amit el lehetett rontani egy dokumentumfilm-sorozatban, azt a Netflix elrontotta

A Netflix‑dokumentumsorozat túlzottan a főszereplő szavaira épít, nem ad szinte semmilyen más látószöget Corona életéhez és „munkásságához", így hát nem is éri el azt a színvonalat, amit egy erős, objektív dokumentumfilm‑sorozattól elvárnánk. Egy jó dokufilm ugyanis megengedi, hogy a néző saját következtetést vonjon le, feltárja a főhős lelkében zajló pszichológiai folyamatokat. 

Olyan, mintha Corona magát narrálná, nem pedig az életútját kritikus távolságból vizsgálná. Mintha a cél a szórakoztatás lenne, nem az elgondolkodtatás és a különböző álláspontok, vélemények bemutatása. Ez így aligha nevezhető dokumentumfilmnek. 

Fabrizio Corona 2021-ben.
Fabrizio Corona egyáltalán nem tanúsít megbánást a korábbi zsarolási ügyekkel kapcsolatban.
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Sztárok, akiknek szintén meggyűlt a bajuk a lesifotósokkal

Jennifer Aniston többször beszélt arról, hogy a pusztító paparazzik miatt már gyakorlatilag nem kap levegőt, mert a magánélete folyamatosan megfigyelés alatt van. 

Britney Spearst 2007-ben olyannyira feldühített egy lesifotós, hogy az énekesnő esernyővel kezdte ütlegelni annak autóját.

Justin Bieber 2012-ben szintén összetűzésbe került egy fotóssal, miközben Selena Gomezzel volt – a vita végül fizikai lökdösődésbe torkollott, Bieber elvesztette az egyik cipőjét is az incidensben. A legutóbbi szóváltásra 2025-ben Palm Spingsben került sor, ahol az énekes ismét elképesztően kiakadt

Kanye West nem állt meg cipőnél, a lesifotós kameráját törte össze egy Los Angeles-i reptéren.

Quentin Tarantinót is sikerült kihozni a sodrából, olyannyira, hogy ráütött egy tolakodó, arrogáns fotósra. Akárcsak Gérard Depardieu 2024-ben. Ő háromszor ütött meg egy olasz lesifotóst Rómában, aki étkezés közben próbálta őt fotózni. 

Döntött a bíró P. Diddy ügyében: aljas nőverőnek nevezte és kihirdette az ítéletet

Egy tárgyalótermi rajzoló szerint a zenész arca percről percre egyre jobban hasonlított Munch A sikoly festményéhez. Sean „Diddy” Combst, művésznevén P. Diddyt 50 hónapnyi, vagyis négy év két hónapnyi börtönbüntetésre ítélte a manhattani bíróság. Az 55 éves zenész és producer ítélete október 3-án született meg, a tárgyalóteremben a családja is jelen volt.

A tökéletes szomszéd: a Netflix megrázó dokumentumfilmje egy magyar származású nőről szól

Amikor a "tökéletes szomszéd" fegyvert ragad, már semmi sem marad a kertvárosi idillből. A tökéletes szomszéd című dokumentumfilm olyan valóságot tár elénk, amitől garantáltan megfagy a levegő a nappalidban.

Megbukott Meghan Markle Netflix-sorozata? Nem kap újabb évadot a With Love, Meghan

Bennfentesek szerint a Netflix már nem lát fantáziát Meghan Markle sorozatának folytatásban.

 

 

