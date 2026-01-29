Földönkívülieket láthatott a Challenger-katasztrófában elhunyt űrhajós – így néztek ki az apró lények

Egy egykori NASA-alkalmazott azt állítja, hogy a Challenger űrrepülőgép 1986-os katasztrófájában elhunyt egyik űrhajós felvételeket látott földönkívüliek holttesteiről, amelyek egy roswelli UFO-balesethez köthetők.
Negyven évvel ezelőtt, 1986. január 28-án az egész világ figyelme a Challenger űrsikló indítására szegeződött. A küldetés történelmi jelentőségű volt: a fedélzeten utazott Christa McAuliffe, az első tanárnő, aki az űrbe készült. A kilövés után azonban mindössze 73 másodperccel bekövetkezett a tragédia. Egy meghibásodott O-gyűrű miatt az űrsikló felrobbant az Atlanti-óceán felett, a fedélzeten tartózkodó hét űrhajós pedig életét vesztette. Az áldozatok között volt McAuliffe mellett Francis R. Scobee, Michael J. Smith, Judith A. Resnik, Ellison S. Onizuka, Ronald E. McNair és Gregory B. Jarvis is.
Évekkel később Clark McClelland, a NASA korábbi alkalmazottja és az űrsiklóprogram egyik operátora azt állította, hogy Ellison S. Onizuka – aki a Challenger katasztrófájában hunyt el – egy alkalommal különös történetet osztott meg vele földönkívüliekről. McClelland szerint Onizuka egy küldetésre való felkészülés során beszélt neki arról, hogy évekkel korábban, még az űrhajósképzése előtt meglepő élményben volt része.
Titkos felvételről beszélt a Challenger egyik áldozata
McClelland az „Egy űrhajós idegenekről szóló leleplezése” című írásában idézte fel Onizuka történetét, amely az 1947-es, mára legendássá vált roswelli UFO-eseményhez kapcsolódik. Abban az évben az amerikai hadsereg bejelentette, hogy egy azonosítatlan repülő tárgy roncsait találták meg Új-Mexikó sivatagában, majd egy nappal később visszavonták az állítást, és azt közölték, hogy csupán egy meteorológiai ballon zuhant le. Azóta szemtanúk és kutatók évtizedeken át állították, hogy a helyszínen földönkívüli lényeket találtak, a roncsokat pedig az 51-es körzetben őrizték.
McClelland beszámolója szerint Onizuka nyíltan mesélt arról, amit látott, miután előbb megkérdezte kollégáját a földönkívüli életbe vetett hitéről. Elmondása szerint évekkel az űrhajóskiválasztás előtt, amerikai légierős repülőgép-mérnökökkel és pilótákkal együtt vett részt egy katonai kiképzésen, amikor váratlan utasítást kaptak.
„Ő és ez a csoport ezen a bázison voltak speciális kiképzésen, amikor azt az utasítást kapták, hogy jelentkezzenek egy vetítőteremben” – idézte fel McClelland Onizuka szavait. „Ahogy leültek, a terem elsötétült, és egy film indult el, a szokásos amerikai légierős tiszti bevezető nélkül.”
Onizuka szerint a felvételek sokkolták a jelenlévőket. „Olyan jeleneteket láttak, amelyek egyfajta orvosi vizsgálóhelyiségre emlékeztettek, ahol apró testek feküdtek asztalokon vagy hordágyakon” – mesélte McClelland.
A kisméretű, furcsa kinézetű lények humanoid formájúak voltak, és nagyon hasonlítottak azokhoz, akiket a roswelli eset állítólagos szemtanúi leírtak. Mindegyiküknek nagy feje, nagy szeme, vékony törzse, karjai és lábai voltak. Nem tűntek földi eredetűnek.”
McClelland szerint Onizuka úgy vélte, a videó akár egyfajta teszt is lehetett. „Azt gondolta, talán az amerikai légierő egy kísérletet végzett, hogy lássa, hogyan reagálnak a katonák” – mondta. Az űrhajós azt is felvetette, hogy a felvételnek szerepe lehetett későbbi kiválasztásában is. „Talán egy előre megtervezett légierős pszichológiai teszt volt. A NASA esetleg értékelte ezt, amikor 1978-ban kiválasztottak űrhajósnak. Tudták, mi lenne a reakcióm, ha valóban egy idegennel szembesülnék?”
Onizuka elmondása szerint a film levetítése után a csoportot azonnal visszaküldték a feladataikhoz, és kifejezetten megtiltották nekik, hogy beszéljenek arról, amit láttak – írja a Radar Online.
McClelland szerint később tervezték, hogy újra találkoznak, és részletesebben is átbeszélik a történteket, erre azonban soha nem kerülhetett sor. Az 1986-os Challenger-katasztrófa végleg lezárta ezt a beszélgetést, és az állítólagos felvételek titka Onizuka halálával együtt örökre megválaszolatlan maradt.
