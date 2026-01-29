Földönkívülieket láthatott a Challenger-katasztrófában elhunyt űrhajós – így néztek ki az apró lények

Egy egykori NASA-alkalmazott azt állítja, hogy a Challenger űrrepülőgép 1986-os katasztrófájában elhunyt egyik űrhajós felvételeket látott földönkívüliek holttesteiről, amelyek egy roswelli UFO-balesethez köthetők.

Földönkívüliekről készült videót látott a Challenger űrhajósa a katonai bázison

Negyven évvel ezelőtt, 1986. január 28-án az egész világ figyelme a Challenger űrsikló indítására szegeződött. A küldetés történelmi jelentőségű volt: a fedélzeten utazott Christa McAuliffe, az első tanárnő, aki az űrbe készült. A kilövés után azonban mindössze 73 másodperccel bekövetkezett a tragédia. Egy meghibásodott O-gyűrű miatt az űrsikló felrobbant az Atlanti-óceán felett, a fedélzeten tartózkodó hét űrhajós pedig életét vesztette. Az áldozatok között volt McAuliffe mellett Francis R. Scobee, Michael J. Smith, Judith A. Resnik, Ellison S. Onizuka, Ronald E. McNair és Gregory B. Jarvis is.

Évekkel később Clark McClelland, a NASA korábbi alkalmazottja és az űrsiklóprogram egyik operátora azt állította, hogy Ellison S. Onizuka – aki a Challenger katasztrófájában hunyt el – egy alkalommal különös történetet osztott meg vele földönkívüliekről. McClelland szerint Onizuka egy küldetésre való felkészülés során beszélt neki arról, hogy évekkel korábban, még az űrhajósképzése előtt meglepő élményben volt része.

Titkos felvételről beszélt a Challenger egyik áldozata

McClelland az „Egy űrhajós idegenekről szóló leleplezése” című írásában idézte fel Onizuka történetét, amely az 1947-es, mára legendássá vált roswelli UFO-eseményhez kapcsolódik. Abban az évben az amerikai hadsereg bejelentette, hogy egy azonosítatlan repülő tárgy roncsait találták meg Új-Mexikó sivatagában, majd egy nappal később visszavonták az állítást, és azt közölték, hogy csupán egy meteorológiai ballon zuhant le. Azóta szemtanúk és kutatók évtizedeken át állították, hogy a helyszínen földönkívüli lényeket találtak, a roncsokat pedig az 51-es körzetben őrizték.