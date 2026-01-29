Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vajon a te pénztárcád is hízókúrára fogja magát? Készülj fel, mert az univerzum most megnyitja a bőség csatornáit, és három csillagjegyre valóságos pénzeső vár. Tudd meg, mennyi pénz üti a markodat január végi pénzhoroszkópunkból!

Kezded úgy érezni, hogy a fizetésed csak vendégeskedik a számládon, és sosem marad sokáig? Nyugi, a kozmosz most készül beavatkozni. A január 30-án bekövetkező csillagközi esemény a Jupiter, a Vénusz és a Pollux csillag együttállása különleges energiákat mozgat meg az anyagiak terén. Van, akinek a kemény munka érik be, másnak pedig az ölébe hullik a szerencse a január végi pénzhoroszkóp szerint.

Pénzhoroszkóp: a csillagos malac 3 csilagjegynek hoz szerencsét.
Pénzhoroszkóp: Január végén egy különösen szerencsés együttállásnak köszönhetően 
Forrás:  123rf.com

Ezeknek csillagjegyeknek dől a lé a pénzhoroszkóp szerint

  • A Bikák hosszú stagnálás után végre előrelépnek.
  • Az Oroszlánok most megkapják a jutalmukat.
  • A Vízöntők megfogták az Isten lábát.

Ettől leszel gazdag a következő hetekben

A következő hetekben a pénzenergia akadálytalanul áramlik majd bizonyos jegyek felé. A szigorú Szaturnusz, a ragyogó Pollux, a megérzéseinket uraló Hold és a szerencsehozó Jupiter január végén egy tökéletes téglalapba rendeződik. Ez a formáció a Bőség Kapuja, amiből az leginkább az alábbi csillagjegyek tudnak profitálni.

Bika

A Bikákról tudjuk, hogy szeretik a stabilitást és az anyagi biztonságot. Ha az elmúlt időszakban talán úgy érezted, hiába hajtasz, nem lépsz egyről a kettőre, megnyugodhatsz: ennek most vége! Az univerum kárpótol a kitartásodért. Ha eddig türelmesen építgettél valamit, most eljött az aratás ideje: egy váratlan pénzösszeg, egy sikeres üzletkötés vagy egy régóta várt előléptetés formájában érkezhet a plusz bevétel. Most kérj fizetésemelést, mert a főnököd ebben az időszakban nehezebben tud nemet mondani!

Oroszlán

Ragyogni fogsz, és ezt a bankszámlád is megérzi. Az Oroszlánok kreatív energiái most a tetőfokon vannak. Januárba végre megtalálhatod a módját, hogyan váltsd pénzre a tehetségedet. A kemény munka helyett fókuszálj a kapcsolatépítésre, mert a személyes varázsod fogja hozni a pénzt. Egy új üzleti lehetőség vagy egy befolyásos ismeretség hirtelen anyagi fellendülést hozhat. A pénz most könnyen áramlik hozzád, szinte erőfeszítés nélkül, mintha mágnes lennél. De vigyázz a megszerzett vagyonra! Ami könnyen jött, könnyen megy! Ne szórd el azonnal, inkább fektesd be egy részét.

Vízöntő

Ez a konstelláció leginkább a Vízöntők számára lehet sorsfordító a bolygóegyüttállás miatt. Míg mások dolgoznak a pénzért, neked most a szerencsének köszönhetően pottyan az öledbe. A bevétel onnan jöhet, ahonnan a legkevésbé várnád: egy elfelejtett tartozást adhatnak vissza, örökséghez jutsz, vagy nyersz egy kisebb összeget. Az innovatív, őrültnek tűnő ötleteid most aranyat érnek. Ha vállalkozás indításán gondolkodsz, most vágj bele! Hallgass a megérzéseidre, még akkor is, ha logikátlannak tűnnek – mert most az intuíciód lesz a legjobb pénzügyi tanácsadód.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
