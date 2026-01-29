Kezded úgy érezni, hogy a fizetésed csak vendégeskedik a számládon, és sosem marad sokáig? Nyugi, a kozmosz most készül beavatkozni. A január 30-án bekövetkező csillagközi esemény a Jupiter, a Vénusz és a Pollux csillag együttállása különleges energiákat mozgat meg az anyagiak terén. Van, akinek a kemény munka érik be, másnak pedig az ölébe hullik a szerencse a január végi pénzhoroszkóp szerint.

Pénzhoroszkóp: Január végén egy különösen szerencsés együttállásnak köszönhetően

Forrás: 123rf.com

Ezeknek csillagjegyeknek dől a lé a pénzhoroszkóp szerint A Bikák hosszú stagnálás után végre előrelépnek.

Az Oroszlánok most megkapják a jutalmukat.

A Vízöntők megfogták az Isten lábát.

Ettől leszel gazdag a következő hetekben

A következő hetekben a pénzenergia akadálytalanul áramlik majd bizonyos jegyek felé. A szigorú Szaturnusz, a ragyogó Pollux, a megérzéseinket uraló Hold és a szerencsehozó Jupiter január végén egy tökéletes téglalapba rendeződik. Ez a formáció a Bőség Kapuja, amiből az leginkább az alábbi csillagjegyek tudnak profitálni.

Bika

A Bikákról tudjuk, hogy szeretik a stabilitást és az anyagi biztonságot. Ha az elmúlt időszakban talán úgy érezted, hiába hajtasz, nem lépsz egyről a kettőre, megnyugodhatsz: ennek most vége! Az univerum kárpótol a kitartásodért. Ha eddig türelmesen építgettél valamit, most eljött az aratás ideje: egy váratlan pénzösszeg, egy sikeres üzletkötés vagy egy régóta várt előléptetés formájában érkezhet a plusz bevétel. Most kérj fizetésemelést, mert a főnököd ebben az időszakban nehezebben tud nemet mondani!

Oroszlán

Ragyogni fogsz, és ezt a bankszámlád is megérzi. Az Oroszlánok kreatív energiái most a tetőfokon vannak. Januárba végre megtalálhatod a módját, hogyan váltsd pénzre a tehetségedet. A kemény munka helyett fókuszálj a kapcsolatépítésre, mert a személyes varázsod fogja hozni a pénzt. Egy új üzleti lehetőség vagy egy befolyásos ismeretség hirtelen anyagi fellendülést hozhat. A pénz most könnyen áramlik hozzád, szinte erőfeszítés nélkül, mintha mágnes lennél. De vigyázz a megszerzett vagyonra! Ami könnyen jött, könnyen megy! Ne szórd el azonnal, inkább fektesd be egy részét.