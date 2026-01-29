Nem visel sminket? Vigyázz, lehet, hogy pszichopatával van dolgod!

Több pszichopata jár-kel a világban, mint hinnénk, akik azért különösen veszélyesek, mert nehéz őket kiszűrni. Egy nemrégiben zajlott brazil kutatás azonban rávilágított egy olyan szokásukra, amin elindulva jobb esélyekkel ismerjük fel a baljós jellemzőket. Ugyanis kiderült, hogy jószerivel egyáltalán nem viselnek sminket.

Egy kutatás szerint nem használnak sminket a pszichopata nők. Vajon mi lehet az oka?

Forrás: Getty Images

Smink nélküli pszichopaták A pszichopátia jellemzői az empátia hiánya, könyörtelenség, senkinek sem akarnak megfelelni.

Két jellemzőjük okán kevésbé használnak sminket egy kutatás szerint.

A kutatás további érdekes részleteket is felfedezett a személyiségzavarok hatásáról az ember sminkelési szokásaira.

Pszichopaták járnak köztünk – Honnan ismerhetők fel?

A személyiségzavarok egyik sötét bugyrában bújik meg a sötét triád, mely a nárcizmus, machiavellizmus és pszichopátia. Ezek közül a pszichopaták a legismertebbek, akiket empátia hiánya, antiszociális hajlamok, kontrollmánia jellemez és előszeretettel manipulálják környezetüket. Nem is konkrét mentális betegségről, mint inkább afféle tünetegyüttesről, ernyőfogalomról van itt szó.

A pszichopata személy változatos eszközöket vet be annak érdekében, hogy megtévessze környezetét, ám mindezt úgy teszi, hogy nem akar megfelelni senkinek.

Pontosan bájuk, megtévesztő képességük, valamint manipulációjuk miatt sokszor csak akkor derül ki, hogy az illető pszichopata, amikor már késő. Azonban úgy tűnik, vége sikerült közelebb kerülni a megoldáshoz, ami egy egészen meglepő irányból jött. Egy brazil kutatócsoport ugyanis a nők egyik kedvelt „fegyverét”, a sminkhasználatot vizsgálta a sötét triád tükrében, a tesztekből pedig kiderült, hogy egy pszichopata nő jellemzően nem él a dekorkozmetikumok által kínált előnyökkel.

Miért nem sminkelnek a pszichopata nők?

A kutatásban mintegy 1410 nőt kérdeztek meg sminkhasználati szokásaikról, utána pedig egy sötét triádra vonatkozó tesztet is ki kellett tölteniük. Az eredmények kihozták, hogy akik egy pszichopata jellemzőit hordozták, általában nem használtak sminket. Ezt a kutatók a zavar két jellemző tulajdonságának, a magabiztosságnak, valamint azon igényük hiányának tudták be, hogy mások szebbnek lássák őket.

A pszichopata nők jellemzően szavakkal, természetes bájukkal, határozottságukkal bűvölik el környezetüket, smink nélkül is tökéletesnek érzik magukat.

További érdekes eredménye volt a felmérésnek, hogy a nárcisztikus emberek jellemzően erős sminket használnak, mivel szeretik saját magukat fényezni. Azt is hozzátették a kutatók, hogy a sok negatívum mellett a pszichopaták jó tulajdonságokkal is rendelkeznek: ilyenek az önbizalom, határozottság, rugalmasság, cselekvőkészség, a dolgok pozitív oldalának figyelése.