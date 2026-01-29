Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Vége a találgatásoknak: Kim Kardashian elárulta, miért törölték Meghan és Harry képeit

igazság Kris Jenner Kim Kardashian Meghan Markle Harry herceg
Rideg Léna
2026.01.29.
Hónapokig tartó találgatások és pletykák után a reality-sztár végre megtörte a csendet. Kim Kardashian végre elárulta, miért tűntek el Harryről és Meghanről a Kris Jenner születésnapján készült fotók.

Kim Kardashian végre megszólalt a tavaly novemberi Instagram-drámáról, amely hetekig foglalkoztatta a közvéleményt. Kim egy podcastban beszélt arról, miért tűntek el Meghan Markle és Harry herceg fotói, amelyek Kris Jenner 70. születésnapi megabuliján készültek.

Kim Kardashian megtörte a csendet a sussexieket érintő Instagram-ügyben
Forrás: GC Images

Ezért tűntek el a közösségi oldalakról a Kris Jenner születésnapján készült fotók Harryről és Meghanről

  • Kim Kardashian egy podcastban reagált a tavaly novemberi Instagram-botrányra
  • Meghan Markle és Harry herceg képei Kris Jenner 70. születésnapi bulijáról tűntek el
  • Kim szerint az egész ügy ártatlan félreértés volt, nem konfliktus
  • A fotók eltávolításának oka az Emléknap volt, tiszteletből
  • Kim hangsúlyozta: Meghan és Harry egyáltalán nem haragszanak a Kardashian–Jenner családra
  • A nyilvánosság és a bulvár jóval nagyobb ügyet csinált a történetből, mint ami valójában volt

Kim Kardashian elmondta: Meghan és Harry egyáltalán nem haragszanak rájuk

A történet hónapokkal ezelőtt robbant, amikor a Kardashian–Jenner család több képet is megosztott Kris Jenner kerek születésnapjáról, ám a szemfüles követők hamar észrevették, hogy Meghan és Harry egy idő után eltűntek az Instagram-posztokból. A lépés azonnal találgatásokat indított el, és több forrás akkor azt állította, hogy Kim Kardashian kifejezetten feldühödött a sussexiek kérésén.

Most azonban Kim tiszta vizet öntött a pohárba. Húga, Khloé Kardashian podcastjában, a Khloé in Wonder Land legutóbbi adásában részletesen elmagyarázta, mi is történt valójában. Elmondása szerint az egész ügy ártatlan félreértés volt, amelyet a nyilvánosság jócskán felnagyított.

Kim hangsúlyozta, hogy Kris Jenner és Meghan Markle évek óta jó kapcsolatot ápolnak. „Anya és Meghan már hosszú ideje barátok, nagyon kedves a viszonyuk” – mondta, hozzátéve, hogy a fotók közzététele előtt minden érintett fél beleegyezését adta. 

„Azt mondták nekünk, hogy teljesen rendben van a posztolás.”

A háborús áldozatok emléknapja miatt tüntették el a fotókat

A helyzet azonban a posztolás után vált bonyolulttá. Kim szerint később tudatosult bennük, hogy aznap Emléknap volt, ami miatt Meghanék nem szerettek volna úgy megjelenni a közösségi médiában, mintha egy bulin ünnepelnének. „Miután kikerültek a képek, azt hiszem, rájöttek, hogy Emléknap van, és nem akartak úgy tűnni, mintha egy ünneplésen vennének részt” – magyarázta Kim.

A fotókat ezért először ők vették le, majd a Kardashianok is eltávolították azokat, Kim szerint tiszteletből az emléknap iránt. Később mindenki belátta, hogy az egész helyzet kissé túl lett gondolva – írja a Cosmopolitan.

Az ügyet tovább színesítette, hogy a DeuxMoi informátorai akkoriban azt is felvetették: a képek eltávolítása összefügghetett azzal, hogy Meghan Markle nem viselte a hagyományos piros pipacsot, amely az Egyesült Királyságban novemberben a megemlékezések fontos szimbóluma.

Kim Kardashian most egyértelművé tette, hogy nem volt szó semmilyen konfliktusról vagy sértődésről. „Ha könnyedebben, viccesebben kezeltük volna, talán egészen máshogy fogadják az emberek” – mondta Khloénak. „Utáltam, ahogyan ez az egész lecsapódott. Teljesen feleslegesen csináltak belőle hatalmas ügyet.”

