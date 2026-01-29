Gisele Bündchen ritka családi fotókkal ünnepelte legkisebb fia első születésnapját – Fotó

Gisele Bündchen ritkán látott családi fotókkal ünnepelte legkisebb fia első születésnapját. A világhírű szupermodell január 28-án, szerdán osztott meg egy 15 képből álló Instagram posztot, amelyen férjével, Joaquim Valentével és három gyermekével látható.

Első születésnapját ünnepelte Gisele Bündchen kisfia.

Forrás: Getty Images

A szupermodell 15 képből álló Instagram-poszttal köszöntötte egyéves kisfiát

Ritkán látott családi pillanatokat osztott meg férjével és gyermekeivel

A kisfiú keresztneve máig titok, az viszont kiderült, hogy középső neve a természethez kapcsolódik

Bündchen az anyaságot élete egyik legmeghatározóbb élményének tartja

Gisele Bündchen harmadik gyereke már egyéves

A fotósorozat első képén a kisfiú egy játékpóni hátán ül, mellette egy Boldog születésnapot feliratú lufi látható. Bündchen megható üzenetet fűzött a képekhez, amelyben angol és portugál nyelven is kifejezte háláját. A modell azt írta, nem tudja elhinni, hogy már több mint egy éve érkezett meg a kisfia, aki áldással töltötte meg az életüket.

A 45 éves modell az elmúlt évben tudatosan a családjára összpontosított, és saját bevallása szerint minden pillanatát élvezi az anyaságnak. A felvételek között van, amin két idősebb gyermeke is látható, a 15 éves Benjamin Rein és a 12 éves Vivian Lake, akiket volt férjével, Tom Bradyvel nevel közösen. A képeken további családtagok is feltűnnek.

Miután tavaly februárban megerősítette kisfia születésének hírét, a modell azt is elárulta, hogy a gyermek neve részben a természethez kapcsolódik. Bár a keresztnevét továbbra sem hozták nyilvánosságra, annyi biztos, hogy a középső neve River, ami tökéletesen illeszkedik Bündchen azon hagyományához, hogy gyermekeinek vízhez kötődő középső nevet ad.

A családnak szenteli az idejét

2025 végén a modell egy összefoglaló bejegyzésben tekintett vissza a tavalyi évre, amelyet élete egyik legmeghatározóbb időszakának nevezett. Megosztott képeket a terhessége idejéből, valamint meghitt pillanatokat férjével és kisfiával. Elmondása szerint az anyaság ismételt megélése alapjaiban változtatta meg az életét: újrarendezte az idejét, a prioritásait és az érzelmi világát. Úgy fogalmazott, ezek a szent pillanatok szavakkal alig leírható módon formálták őt.