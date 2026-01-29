Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök Adél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ünneplés

Gisele Bündchen ritka családi fotókkal ünnepelte legkisebb fia első születésnapját – Fotó

ünneplés Gisele Bündchen születésnap
Rideg Léna
2026.01.29.
A brazil modell legkisebb gyermeke egy éves lett. Gisele Bündchen ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban kivételt tett: közösségi oldalán osztotta meg az ünneplés legszebb pillanatait.

Gisele Bündchen ritkán látott családi fotókkal ünnepelte legkisebb fia első születésnapját. A világhírű szupermodell január 28-án, szerdán osztott meg egy 15 képből álló Instagram posztot, amelyen férjével, Joaquim Valentével és három gyermekével látható.

Első születésnapját ünnepelte Gisele Bündchen kisfia.
Első születésnapját ünnepelte Gisele Bündchen kisfia.
Forrás: Getty Images
  • A szupermodell 15 képből álló Instagram-poszttal köszöntötte egyéves kisfiát
  • Ritkán látott családi pillanatokat osztott meg férjével és gyermekeivel
  • A kisfiú keresztneve máig titok, az viszont kiderült, hogy középső neve a természethez kapcsolódik
  • Bündchen az anyaságot élete egyik legmeghatározóbb élményének tartja

Gisele Bündchen harmadik gyereke már egyéves

A fotósorozat első képén a kisfiú egy játékpóni hátán ül, mellette egy Boldog születésnapot feliratú lufi látható. Bündchen megható üzenetet fűzött a képekhez, amelyben angol és portugál nyelven is kifejezte háláját. A modell azt írta, nem tudja elhinni, hogy már több mint egy éve érkezett meg a kisfia, aki áldással töltötte meg az életüket.

A 45 éves modell az elmúlt évben tudatosan a családjára összpontosított, és saját bevallása szerint minden pillanatát élvezi az anyaságnak. A felvételek között van, amin két idősebb gyermeke is látható, a 15 éves Benjamin Rein és a 12 éves Vivian Lake, akiket volt férjével, Tom Bradyvel nevel közösen. A képeken további családtagok is feltűnnek.

Miután tavaly februárban megerősítette kisfia születésének hírét, a modell azt is elárulta, hogy a gyermek neve részben a természethez kapcsolódik. Bár a keresztnevét továbbra sem hozták nyilvánosságra, annyi biztos, hogy a középső neve River, ami tökéletesen illeszkedik Bündchen azon hagyományához, hogy gyermekeinek vízhez kötődő középső nevet ad.

A családnak szenteli az idejét

2025 végén a modell egy összefoglaló bejegyzésben tekintett vissza a tavalyi évre, amelyet élete egyik legmeghatározóbb időszakának nevezett. Megosztott képeket a terhessége idejéből, valamint meghitt pillanatokat férjével és kisfiával. Elmondása szerint az anyaság ismételt megélése alapjaiban változtatta meg az életét: újrarendezte az idejét, a prioritásait és az érzelmi világát. Úgy fogalmazott, ezek a szent pillanatok szavakkal alig leírható módon formálták őt. 

Az új év kapcsán Bündchen szeretetet, egészséget, békét és új kalandokat kívánt követőinek, miközben mindenkit arra bátorított, hogy hallgassanak a szívükre, és alakítsanak ki mélyebb kapcsolatot önmagukkal.

Ezek is érdekelhetnek:

Tom Brady nem sokáig búslakodik az exfelesége miatt: napok óta Leonardo DiCaprióval bulizik

Szilveszter óta megállás nélkül bulizik a két világsztár. Most friss fotók készültek a jachtról, amelyen együtt mulat Leonardo DiCaprio, Tom Brady és néhány csinos fiatal modell.

Kiderült, miért döntött a titkos esküvő mellett Gisele Bündchen: komoly oka volt rá

Ahogy megírtuk, szűk családi körben, szolid szertartáson házasodott össze a szupermodell és kedvese. Gisele Bündchen ezzel is azt szerette volna kifejezni: új életszakaszba lépett.

Gisele Bündchen először lépett a vörös szőnyegre harmadik gyermeke születése óta – Fotó

Bombázóként, magabiztosan és sugárzóan jelent meg a nyilvánosság előtt a szupermodell. Gisele Bündchen a szülés óta többször is beszélt az anyaság örömeiről, elmondta, befeléfordulóbb, lelassultabb, fókuszáltabb életet él, mint korábban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu