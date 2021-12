November utolsó napján beköszöntött a valódi tél Magyarországon. Az intenzív szél és hideg mellett már havazik is, az északnyugati tájakat sok helyen hó fedi. A fehér csapadék szállingózott például Jánoshalmon, Mosonmagyaróváron és Hegyeshalmon is.

A frissen lehullott hó az Időkép szerint 2-3 centiméter vastag is lehet. A téli ruhába öltözött Dobogókőről videó is készült, amin jól látszik, hogy a zúzmara mellé már hó is társult a tájon. A portál szerint az északnyugat felől érkező melegfronti csapadékzóna több helyen okozott havas esőt, havazást a Dunakanyar térségében és Kisalföldön.

A mosonmagyaróvári intenzív havazásról készült videót ide kattintva tudjátok megnézni, míg a hóval borított Dobogókőt itt találjátok.