Gáspár Győző nagy örömmel gratulált Kulcsár Edinának a válásához. "Nincs is jobb a cigány kolbásznál" - írta akkor. Most pedig tisztázta, mit is jelent ez.

A Ripost vette észre, hogy Győzike a Csókollak Rádió podcast műsorában elmondta, mit is ért "cigány kolbász" alatt.

"Amit csak mi tudunk fűszerezni, elkészíteni. A magyarok, mikor készítik a kolbászt, kihagyják az ízét. A mi kolbászunk pedig attól finomabb és egyedibb, hogy egy kicsit csípősebb, fűszeresebb" - mondta némi iróniával a hangjában Gáspár Győző.

Nem túlzás azt állítani, hogy Kulcsár Edina válásával és új szerelmével foglalkozik az egész ország. A két bejelentés között mindössze pár nap telt el, így sokan arra voltak kíváncsiak, hogy mikor és hogyan jött össze Edina és G.w.M, mikor az ex-szépségkirálynő és férje, Csuti, már hosszú ideje azon dolgoztak, hogy megmentsék a házasságukat. Tegnap erre is választ adott Edina.

"A zenével indult minden. Márkkal munkakapcsolat alakult ki közöttünk, mert felkért egy közös dalra, majd ezt követően látott bennem potenciált és felajánlotta, hogy szívesen segít a zenei pályán. Így ő lett a producerem, aminek még most is nagyon az elején vagyunk. Mivel sokszor úgy mentem a stúdióba, hogy lelkileg nem voltam a toppon, elkezdett velem beszélgetni, mert azt mondta, hogy így nem lehet énekelni. Így kezdtünk el egyre többet és többet beszélni. Eközben az utolsó utáni pillanatig próbáltam megmenteni a kapcsolatunkat Csutival, sokszor magamat is becsapva ezzel, de ebből már nem volt kiút, nem hibáztatom Csutit és magamat sem, így lezártuk, mint férj és feleség. Nehéz volt, de a zenébe is menekültem, ami a legtöbb beszélgetést szülte és már támogatást is Márk oldaláról" - mondta Edina a lapnak, aki azt is elárulta, a válókeresetet Csutival még nem adták be" - mondta a Blikknek.