A magyarul ájulásos játék néven ismert kihívás már több gyermek halálát is okozta.

Már többször is írtunk arról, milyen életveszélyes TikTik-kihívások terjednek a fiatalok körében. Ha pedig nem is életveszélyes a kihívás, akkor sok esetben vagy bizarr, mint például az, amikor fiatalok terhességi tesztet esznek vagy bűncselekmény, mint amikor egy fiatal ellopott egy kaktuszt szomszédja erkélyéről.

Most egy kétségbeesett édesanya szeretné figyelmeztetni szülőtársait a már nem is olyan új TikTok-trendre. A "thumb blowing pass out" vagy "blackout challenge" nevű kihívás itthon ájulásos játék néven terjedt el. Lényege, hogy a résztvevők addig tartják vissza a lélegzetüket, amíg el nem veszítik az eszméletüket.

A 46 éves Hollie Dance már 10 hete ül éjjel-nappal fia kórházi ágya mellett, miután a 12 éves Archie agykárosodást szenvedett az ájulásos játék miatt. Az orvosok közölték az anyával, hogy gyermeke állapota visszafordíthatatlan, és le kell kapcsolni a gépekről.

"Tudom, hogy a fiam még él, nem adom fel, harcolni fogok érte" - nyilatkozta az édesanya a Mirrornak.

Mindeddig nagyjából 100 gyermek halt bele világszerte a kíhívásba, és több százan szenvedtek maradandó agykárosodást.