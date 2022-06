Évente kisgyermekek és fiatalok százai sérülnek meg csak azért, mert leutánozzák, amit az interneten láttak. Kipróbálták azokat a trendeket, amelyeket az általuk követett influenszerek is megcsináltak, ám a népszerű és vicces videókból szinte sosem derül ki, milyen súlyos árat fizethetünk azért, ha balul sül el a játék... Elég egy óvatlan mozdulat, és életre szóló égési sérüléseket szenvedhetünk, vagy bele is halhatunk a tréfásnak tűnő játékokba.

Az őrült és veszélyes kihívások a közösségi médiában terjednek, azonban az utóbbi években ezeknek a trendeknek a TikTok lett a melegágya.

A TikTok felhasználóinak száma nemrég elérte az egymilliárdot, ami egy négy évvel ezelőtt indult platformtól gigászi eredmény. A regisztrált fiókok száma hónapról hónapra növekszik, és a fiatalok számára ma már ez az első számú közösségi médiás felület. A nagy áttörést a koronavírus-járvány hozta meg a TikTok számára, ugyanis a karanténban mást sem csináltak az emberek, mint videókat néztek. A TikTokon azonban nemcsak a vicces vagy érdekes tartalmak, hanem a veszélyes kihívások is futótűzként terjednek.

Ezért a jelenségért persze nem kizárólag a TikTokot terheli a felelősség, hiszen korábban is milliókat lehetett rávenni a legkülönfélébb feladatokra (gondoljunk csak a jegesvödör-kihívásra). Az utóbbi időben viszont egyre több komoly sérülést és halálesetet is a TikTokon futó kihívások okoztak. Egy amerikai anya, Tawainna Anderson úgy döntött, beperli a platformot üzemeltető kínai céget, mert szerinte az oldal algoritmusa okozta tízéves kislánya halálát. A TikTok ugyanis rengeteg olyan videót mutatott a gyermeknek, amely kvázi a fulladásos kihívást népszerűsítette.

Ájulás kihívás

Egyéb nevei: blackout challenge, choking game, pass-out challenge

Nem új keletű „játék", mégis Anderson kislányának halála és a nő jogi akciója miatt figyelt fel rá a világ. A kihívás lényege, hogy az emberek megpróbálnak a lélegzetük visszatartásával elájulni. Mivel ez nem is olyan könnyű, ezért sokan egyéb eszközökkel próbálják elérni az oxigénhiányos állapotot. Egy olasz kislány tavaly azért vesztette életét, mert egy övet kötött a nyaka köré az ájulás kihívás részeként. Ez a veszélyes trend már több mint egy évtizede terjed a neten, és amerikai adatok szerint közel száz gyermek halálát okozta.

Benadryl kihívás

Egyéb nevei: Benadryl challenge

Bizonyos, hogy egyes gyógyszerek túladagolása hallucinációt okoz. Ez a „tudás" vezérelte a tinik egy jelentős részét, amikor marékszám vették be a Benadryl nevű amerikai, allergia elleni készítményt és az egészet le is videózták. A gyógyszerek azonban nemcsak alkohollal keverve, hanem túladagolva is veszélyesek és súlyos esetben végzetesek is lehetnek. Sajnos, halálos áldozattal járt ez a kihívás is. A Benadryl túladagolása szívrohamot, stroke-ot és agykárosodást is okozhat, a hallucinációkat kiváltó mennyiség (nagyjából 14 tabletta) pedig nagyon közel van ahhoz, ami akár halálos is lehet.

Kiki táncos kihívás

Egyéb nevei: Kiki challenge, In My Feelings challenge

A legtöbb táncos trend egyáltalán nem veszélyes, ám a világszerte milliókat megmozgató Kikiről ez nem mondható el. A kihívás lényege, hogy az emberek vegyék videóra, ahogy kiugranak a lassan mozgó autóból és a jármű mellett eltáncolják a kívánt mozdulatot, mindehhez Drake slágere, az In My Feelings szolgáltatja az alapot. Nem kell hosszan magyarázni, miért veszélyes kiszállni, pláne kiugrani egy mozgó kocsiból, sokan mégis megpróbálkoztak ezzel a kihívással. A sérülések jelentős részét az okozta, hogy az autóból kilépve a fiatalok megbotlottak és beütötték a fejüket, halálos áldozatot azonban úgy tűnik, egyelőre nem szedett ez a kihívás.

Tűzgyújtó kihívás

Egyéb nevei: fire challenge

Egészen fiatalon belénk nevelik, hogy a tűzzel óvatosan kell bánni. Lehet, hogy gyermekek többsége sosem hallotta ezt a mondatot, ugyanis tucatnyi sérülés az eredménye a tűzgyújtó kihívásnak. Több fajtája is kering az interneten, ám ezek közül a legnépszerűbb, melyben a tinik gyúlékony folyadékkal „rajzolnak" valami mintát a tükörre vagy a földre, majd videóra veszik, ahogy meggyújtják az alkotást. Egy portlandi kislány a kihívás közben véletlenül felgyújtotta magát, és az arcán, nyakán és teste teljes jobb oldalán égési sérüléseket szenvedett. Egy másik kisfiú a betonra locsolta az alkoholt, ám az üveg lángra kapott, és mindkét lába megégett. Hat hónapot töltött a kórházban és ötven műtéten esett át, mire hazatérhetett.

Poros kihívás

Egyéb nevei: dry scoop challenge

Az étrend-kiegészítők korát éljük, és nemcsak tabletták, hanem porok formájában is egyre több fehérjét, valamint vitamint fogyasztunk. Elsősorban a testépítők és a sportolók használják a proteinporokat, melyeket vízzel keverve juttatnak be a szervezetükbe. Valamelyik felhasználó azonban kitalálta, hogy folyadék nélkül bevesz a szájába egy kanállal (=dry scoop) és megpróbálja lenyelni. Hamar követőkre talált ez a trend is, de rengeteg veszélyt rejt magában. Egy húszéves influenszer szívrohamot kapott, miután víz nélkül vette be az edzés előtti teljesítményfokozót. Ezeknek a szereknek magas a koffeintartalma, szárazon pedig olyan gyorsan szívódik fel, hogy azt a szervezet nem tudja kezelni.

Rekeszes kihívás

Egyéb nevei: milk crate challenge

Mivel sok rekesz kell ehhez a kihíváshoz, nem olyan egyszerű részt venni ebben a trendben. Azok viszont, akik kipróbálták, nem minden esetben úszták meg ép bőrrel. A játék lényege, hogy az emberek építsenek tornyot vagy piramist a műanyag rekeszekből, majd sétáljanak és egyensúlyozzanak végig rajta. Leírva nem hangzik veszélyesnek, viszont a magasra pakolt rekeszek nemcsak ingatagok, de nem is elég erősek ahhoz, hogy kibírják egy ember súlyát. Törött csukló, törött láb, kificamodott váll és gerincsérülés is szerepel a jelentett balesetek között.

A TikTok folyamatosan ellenőrzi a felületére feltöltött tartalmakat és az életveszélyes trendeket, valamint a hozzájuk tartozó videókat tiltja és törli is. Az egymilliárd felhasználó által készített és megosztott anyagokat azonban hatalmas munka kordában tartani, így bármennyire is szigorúak a szabályok, mindig lesznek veszélyes akciókra buzdító felvételek.

Különösen fontos, hogy a szülők szemmel tartsák, milyen tartalmat fogyasztanak a kisgyerekek az interneten, ugyanis a számos különféle kihívás csak egy a sok, gyerekekre veselkedő veszély közül.