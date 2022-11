Az egykor sikeres sorozatsztárnak nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is derékba tört: első felesége után második kedvese is elhagyta, aki pedig úgy tűnik, már meg is találta a boldogságot egy új férfi oldalán. Lapinformációk szerint Fazekas Vivi új párja nem más, mint Gusztáv egykori gyerekkori barátja. Vivi sokáig segítette volt férjét, de olyannyira megromlott kettejük közt a kapcsolat, hogy a nő szeptemberben távoltartási végzést kért kedvese ellen.

Vivi azóta kívülről szemléli mindazt, ami Molnár Gusztávval történik. Arról, hogy a színész nemrég kiesett egy vonatból és a sínekre zuhant, az egyik barátjától értesült:

Szerda reggel arra ébredtem, hogy egy barátom átküldte a cikkeket, melyek erről szólnak. Most mit mondhatnék? Mit lehet mondani arra, ami Gusztival történik? Semmit... Én csak olvasom a híreket és széttárom a karjaim. Borzasztó, hogy milyen megalázó helyzetekbe hozza magát

– kezdte a Borsnak Vivi, aki arról is beszámolt a lapnak, hogyan éli meg a történteket Gusztáv családja.

"Gusztáv testvérével tartom mai napig a kapcsolatot, hetente többször is szoktunk beszélni. Szegények nagyon féltik, de ők sem tehetnek semmit. Azt, hogy Guszti kórházba került, onnan tudták meg, hogy az intézményből hívták fel őket, hogy ott van a rokonuk. Az elmondásuk szerint Gusztáv Budapestről Komáromba indult vonattal, de Tatabányán az állomáson kiszédült a vonatból. Hogy le akart szállni, vagy mi volt a terve, azt senki sem tudja."