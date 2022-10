Szeretjük azt gondolni, hogy a hírességek tökéletesek, hogy mindig szépek, jók és nekik aztán tényleg nincs semmi furcsa szokásuk. Elfelejtjük, hogy bizony ők is emberek.

A szex, a fétisek és az intim testrészek méretei tabunak számítanak, ám vannak olyan sztárok, akik kendőzetlen őszinteséggel beszélnek a másokat zavarba ejtő dolgokról. Egyes hírességek nyíltan vállalják, hogy rosszak az ágyban, másokról köztudott, hogy bénán csókolnak, de az sem titok Hollywoodban, hogy kinek pici, és kinek óriási a szerszáma.

Most összeszedtük azokat a hírességeket, akik nem a szokványos módon szeretik elütni az időt az ágyban.

Armie Hammer

A kétezres évek elején indult Armie Hammer karrierje, és a kis tévés szerepek után a Facebook létrejöttéről szóló, A közösségi háló című filmmel robbant be Hollywoodban. Pályája meredeken ívelt felfelé, a Szólíts a neveden sikerét követően pedig úgy tűnt, ő lehet az amerikai filmipar új állócsillaga. 2021 elején viszont derékba tört minden, és olyan zuhanópályára került, amit nem lehetett megállítani.

Nem sokkal azután, hogy bejelentette válását, rémisztő üzenetek kerültek napvilágra. Egy névtelen nő azt állította, hogy Hammer megcsalta a feleségét, sőt ijesztő szexfétise van. Az internetet elárasztották Armie állítólagos üzenetei, melyekből kiderült, hogy a kannibalizmus gondolata hozza izgalomba a sármos színészt. Többen is igazolták, hogy valódiak a kikerült üzenetek, és Hammer sem tagadta bizarr fétiseit. Tavaly nyáron elvonóra ment, hogy leszámoljon démonaival.

Rihanna

Az imádott énekesnő idén adott életet első gyermekének. Rihanna azonban nemcsak énekhangja, hanem testi adottságai miatt is sokak kedvence, ám nem épp a szokványos módon szereti gyűrni a lepedőt. Egy külföldi portál szerint igaz az, amiről egyik dalában, az erősen tizennyolcas S&M-ben is beszél. A szám címe a szadizmus és mazochizmus angol kifejezés rövidítése, mely egy olyan szexuális viselkedésforma, melynek során szélsőségesen elválik az irányító és alárendelt szerep.

A Times of India idézi a dalszöveget, melyben Rihanna arról énekel, hogy „a botok és a kövek összetörhetik a csontjait, de a láncok és az ostorok izgatják". Hogy ez mennyire igaz, azt maga az énekesnő is bevallotta, mondván, szereti az ilyesfajta szexuális együttlétet, azt, amikor a hálószobában lekötözik az ágyhoz.

Zayn Malik

A One Direction egykori tagja, aki a többiekhez hasonlóan a zenekar feloszlása után belevágott a szólókarrierbe, nem csak a dalai miatt került a címlapokra. Zayn Malik hat éven át alkotott egy párt a népszerű modellel, Gigi Hadiddal, akitől egy gyermeke is született. A jóképű énekessel sokan megosztanák az ágyukat, ám lehet, hogy nem mindennapi vágyakat kellene kielégíteni. Egy rádióműsorban ugyanis nekiszegezték a kérdést Maliknak, szereti-e a dominancián alapuló szexet, azaz a BDSM-et, mire viccesen azt felelte, hogy "tetszik neki".

Eva Longoria

A Született feleségek sztárja nyíltan beszélt szexuális szokásairól. A színésznő bevallotta, hogy szereti, ha a férfiak átveszik tőle az irányítást, és nem ódzkodik attól sem, ha egy selyemsállal megkötözik őt az ágyban. Mint egy interjúban kifejtette, "van valami nagyon szexi abban, ha az ember engedelmes...". Longoria a tévében is „vállalta" fétisét, ugyanis a Született feleségek egyik részében szobalány jelmezben, az ágyhoz bilincselve láthattuk.

Carmen Electra

Az egykori szexszimbólum, modell és televíziós személyiség idén ünnepelte ötvenedik születésnapját. Sokan még ma is rajonganak Carmen Electráért, aki szintén nem rejti véka alá, hogy mi is hozza őt izgalomba. A modell egy interjúban beismerte, hogy szereti, ha szex közben megkötözik, sőt azt is, ha egy ruhafogassal elfenekelik.