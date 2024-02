Egyszerre nyűgözte le és kergette őrületbe környezetét a primadonna, aki a színpadon kívül is elvárta, hogy királynőként bánjanak vele

14 éves korában egy általa később mindig csak D. lovagnak nevezett nős férfi meglátta az opera balettkarában a tanulatlan kislányt. A gazdag és nős földbirtokos körülbelül 30 évvel lehetett idősebb a kamaszlánynál, de mivel nagyon megtetszett neki Hanna, hazáig követte őt, hogy aztán nagyanyjával megegyezzen egy havi összegben, amelyet onnantól rendszeresen küdött a családnak, kiemelte a tánckarból a kislányt, hogy színész- és énekleckéket fizessen neki. Ekkor még mindig Hügel Hanna volt, akit a magát mecénásaként aposztrofáló lovagja Rákosi Szidi színitanodájába járatott, majd beíratta a világhírű tenorhoz, Anthes Györgyhöz is, aki énekelni tanította a lányt. Mivel középkorú pártfogója borzasztóan féltékeny volt, Hanna mondhatni, felvigyázót is kapott maga mellé, igaz, hivatalosan a férfi német nyelvre oktatta a későbbi primadonnát.

Hajnal Hajnalkaként szerepel a színpadokon, majd Honthy Hanna néven fut be

Amikor végre szerepet kapott, először a Népoperában, Hajnal Hajnalkaként próbált karriert építeni. Ennek érdekében átszerződött a Vígszínházhoz, de ahogy korábban, ezúttal is csak kis szerepeket osztottak rá. Nagyjából ezidőtájt ismerkedik meg dr. Halmos Géza miniszteri tanácsossal, a fiatalemberrel, aki később a férje lesz. A fiatal lány a férfiért még az addigi mecénását is leépíti, bár nincs könnyű dolga. Azonban egy okos húzással ráveszi annak volt feleségét, hogy béküljön ki a férjével, aki ezt meg is teszi, így a férfi egyre ritkábban látogatja Hannát, majd végül a kapcsolat meg is szakad közöttük. Férje, Halmos Géza javaslatára veszi fel a Honthy Hanna nevet, miután impresszáriója, Réti bácsi névmódosításra sarkallja a fiatal színésznőt. Már ezen a néven szerződik Pozsonyba, ahol primadonnaszerepek várnak rá és siker, hírnév, csillogás. Pozsony, Fiume és Szombathely után versengenek érte a rendezők és színházigazgatók, Honthy Hanna pedig választ: elképesztően magas gázsiért Debrecenben folytatja karrierjét.