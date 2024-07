120 éve született a szerelem költője: Pablo Nerudát az erotikus versei tették híressé

Pablo Neruda a feleségével táncol, miután 1971. december 10-én átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban.

Forrás: AFP

Elhanyagolta a beteg gyerekét

Egyetlen gyereke született, az első házasságából. A Malva Marina Reyes nevet viselő kislány komoly egészségügyi problémákkal jött világra, köztük vízfejűséggel. Az anyjától való elhidegülése után Neruda egyáltalán nem törődött a gyerekével, de még anyagilag sem támogatta a nevelését és kezelését. A lánya 9 éves korában, a nácik által megszállt Hollandiában, nevelőszülőknél hunyt el.

Stadionok teltek meg a versei miatt

1971-ben kapta meg élete legnagyobb kitüntetését, az irodalmi Nobel-díjat. Akkor már igazi nemzeti költőnek számított Chilében, és a többi latin-amerikai országban is óriási népszerűségnek örvendett. Brazíliában 100 ezres, Chilében 70 ezres futballstadion telt meg a kedvéért, amikor felolvasókörútra indult.

Diplomataként és politikusként is tevékenykedett

Chilei konzulként teljesített szolgálatot Burmában, Ceylonon, Jáván, Szingapúrban, Argentínában, Barcelonában és Madridban is. A chilei elnök tanácsadójaként is dolgozott. A spanyol polgárháború idején alakult ki a kommunista hitvallása, amikor a barátját, a költő Federico Garcia Lorcát kivégezték Franco katonái. A viharos chilei történelem hatalomváltásai közepette többször is száműzetésbe kényszerült a hazájából, és a szovjet és kínai kommunista rendszert látva kiábrándult a korábbi nézeteiből, noha a baloldali meggyőződését megtartotta.

Máig rejtély övezi Pablo Neruda halálát

A barátja, Salvador Allende elnököt megbuktató katonai puccs idején hunyt el. A rákbetegsége miatt kórházban tartózkodott a viharos események idején, de inkább hazament onnan, mert idegen orvosok olyan szereket adtak be neki, amiből arra gyanakodott, hogy a leendő diktátor Augusto Pinochet meg akarja őt is öletni. Néhány nappal később az otthonában hunyt el, és amikor évtizedekkel később exhumálták a hamvait, a chilei kormány vizsgálata azt állapította meg, hogy a betegségén kívül feltehetően még másik behatás is okozta a halálát.

Számos helyen találkozhatsz a költészetével

Neruda verseinek kultusza a halála óta is töretlen, ha a személyes életét és döntéseit éri is kritika az utókor felől. A szintén Nobel-díjas Gabriel García Márquez őt nevezte a 20. század legnagyobb költőjének. Filmekben is rendszeresen megjelennek a versei, ha az alkotóknak romantikus idézetekre van szüksége, és maga Naruda alakja is többször került már mozivászonra, a legemlékezetesebb módon Philip Noiret alakításában, a Neruda postása című Oscar-díjas filmben.