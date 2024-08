Kánikula: egyre több halálos áldozatot követel a rekkenő hőség

A WHO jelentése szerint növekszik a hőség okozta halálesetek száma Európában. A kánikula az egészséges fiatal szervezetet is megviseli, az idősek és betegek akár bele is halhatnak a forróságba.

Egyre több haláleset tudható be a folyamatosan megdőlő hőmérsékleti rekordoknak és a tomboló nyári hőségnek Európa-szerte. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint a kontinensen évente átlagosan 176 ezer ember hal meg a kánikula miatt. Egyre több halálos áldozatot követel a kánikula

Forrás: Shutterstock Egyre több ádozatot szed a kánikula Az elmúlt 20 évben 30 százalékkal nőtt a hőség miatti halálesetek száma. Becslések szerint 2000 és 2019 között világszerte évente 489 ezer halálesetet regisztráltak, melyek a hőséggel összefüggésbe hozhatók. Ebből átlagosan 176 ezer történt Európában. A felmérésben részt vevő szinte minden országban nőtt a kánikula okozta halálesetek száma. A WHO szerint a szélsőségesen magas hőmérsékletek miatt gyakoribbá válnak a krónikus betegségek és a szervezetet rendkívül megterhelő hőstressz, amely akkor következik be, amikor a test nem képes a hőmérsékletét 36-37 Celsius-fok között tartani. A WHO és az ENSZ szerint muszáj megteremteni az egyre nagyobb hőséghez való alkalmazkodás feltételeit, amivel sok ember életét lehetne megmenteni.