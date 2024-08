Nick Carter 2,5 millió dollárra perli a nőt, aki szexuális erőszakkal rágalmazta

Nick Cartert szexuális zaklatás és bántalmazás miatt perelte be még 2023-ban Melissa Schuman, a Dream nevű zenekar egykori énekesnője, aki azt állította, hogy Carter 2003-ban megerőszakolta.

Nick Carter perli a nőt, aki szexuális zaklatással vádolja

Nick Carter állítja: nem szexuális ragadozó

Schuman beadványában az szerepelt, hogy a most 44 éves Carter meghívta a kaliforniai Santa Monica-i lakásába, miután 2003-ban közösen forgatták a The Hollow című tinithrillert. Elmondása szerint röviddel azután, hogy egy barátjával megérkezett Carter lakására, az nyugtatót adott neki, és szexuálisan bántalmazta: ekkor Carter 22, ő 18 éves volt. Nick Carter tagadja a vádakat és 2,5 millió dollárra pereli rágalmazásért Melissa Schumant - írja a People. A Los Angeles megyei kaliforniai Legfelsőbb Bírósághoz július 26-án benyújtott viszontkeresetében Carter azt állította, hogy Schuman, a '90-es évek Dream lánycsapatának énekese, már akkor hamis kijelentéseket tett, amikor 2017-ben először vádolta meg őt szexuális zaklatással a blogjában. Carter szerint Schuman később a közösségi médiában, egy dokumentumfilmben és a 2023. szeptember és 2024. május közötti sajtótájékoztatókon is szexuális ragadozóként beszélt róla. Carter ragaszkodik ahhoz, hogy szexuális aktusuk közös megegyezés alapján történt, és a nő csak azért vádolja őt, hogy így élessze újra hanyatló karrierjét.