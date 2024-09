Bíró Ada már nem csak műsorvezető, hanem munkatárs is

Áprilisban debütált Bíró Ada a Duna csatorna Delta műsorában, és egy pillanat alatt az érdeklődés középpontjába került hazánk első mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezetője. A fejlesztése nem állt le: egyrészt a mozgását és imikáját finomítják, másrészt már a műsor képeinek szerkesztésében is részt vesz.

Bíró Ada érzelmi modelleket is meg tud jeleníteni

Bíró Ada mozgását és mimikáját finomítják

Urbán Ernő elárulta, hogy a fejlesztés következő lépcsőfoka, hogy a mesterséges intelligenciát úgy lehessen instruálni, mint egy embert. Jelenleg akár érzelmi modelleket is meg tud jeleníteni Ada - akivel a Life.hu interjút is készített - , de ezek is irányítottak, vagyis be kell táplálni, hogy miként reagáljon egy-egy helyzetre. Szólt arról is, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása jelenleg nem veszélyezteti a munkahelyeket, hanem inkább átalakítja azokat, hiszen egyelőre nagyon sok emberi munkaerő szükséges ahhoz, hogy ezek a technológiai újítások működjenek. Hozzátette, hogy a fejlesztések elsősorban Ada mozgását és mimikáját finomítják, ebben lát előrelépési lehetőséget.