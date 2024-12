A fenyőfa tűlevelei gyógyító hatásúak: ezer módon használhatod őket

Nyirokrendszer és erek tisztítója

A zsenge hajtásokban jelen lévő terpentin kiválóan tisztítja a nyirokrendszert és az ereket is, így a szirup rendszeres fogyasztásával könnyebbé válik a nyirokkeringés. Javítja a vérkeringést, s az egész szervezetre serkentőleg hat, megakadályozza az érfali lerakódásokat. Panaszok esetén érdemes minden nap egy evőkanálnyi szirupot megenni.

Roboráló ínyencség

A fenyőlevelek, főleg a zsenge hajtások C-vitamin-tartalma igen magas, ezt könnyen ellenőrizhetjük, ha megkóstolunk egyet, érezni fogjuk a jellegzetesen kellemes savanyú ízt. Ezenkívül tartalmaz B2- és K-vitamint, karotinoidokat és ásványi anyagokat. Még túlélő praktikákat bemutató könyvek is szót ejtenek róla, hogy tűleveleiből magas tápértékű folyadék főzhető, valamint magvai nyersen és sütve is fogyaszthatóak. Az olasz konyha kedvelt alapanyaga a fenyőmag, melynek íze a földimogyoróra emlékeztet, s például a klasszikus pesto szószban is megtalálható.

Fenyőolaj ezer bajra

Bár a jellegzetes fenyőillat elsősorban a fenyőgyantának köszönhető, olaja is nagyon kellemes illatú és hatékony gyógymód. A fenyő tűleveleket vágjuk apróra, öntsük fel hidegen sajtolt szezám vagy olívaolajjal, hogy jól ellepje. 4-6 hétig hagyjuk ázni, közben gyakran mozgassuk meg az üveg tartalmát, végül szűrjük le. Az így készült olajat felhasználhatjuk konyhai célokra, például salátaöntethez, zöldségek, húsok sütéséhez. Önthetünk belőle a fürdővízbe is, reumatikus panaszok, köszvény, erős izzadás esetén. Vérző fogínyre öblögetőként használhatjuk, aranyérre pedig zsíros krémbe keverve. Erős fertőtlenítő hatása miatt gennyes pattanásokra, kelésekre és sebekre is kiválóan alkalmazható.

A fenyőolajat használhatjuk testápoló olajként, bőrfeszesítő arcápolóként, masszázsolajként, krémek, balzsamok és más kozmetikumok alapanyagaként is.

Csak lépkedjünk!

Ha tehetjük, látogassunk el időnként egy fenyvesbe, és amíg a tűlevelek között átszűrődő, sejtelmes fényben gyönyörködünk, idegrendszerünk megnyugszik, tüdőnk pedig jólesően felfrissül, megtisztul, a páratlanul tiszta, gyógyító levegőnek köszönhetően.