Intimplasztika, az önbizalom kulcsa?

Az esztétikai problémán túl lelki gondokhoz is vezethet az intim testrészekkel való elégedetlenség, de az intimplasztika erre nyújthat megoldást.

Az intimplasztika sokat segíthet az önbizalomhiányon.

Forrás: Shutterstock

De mi is az az intimplasztika?

Szakértőnk elmagyarázza, milyen esetekben indokolt és hogyan kell elképzelni az eljárást.

Az olyan beavatkozások, mint a kisajak- és nagyajakplasztika vagy a szemé­remdomb-­­plasz­ti­ka, nemcsak esztétikai javulást hozhatnak, hanem jelentősen javíthatják az életminőséget is, megszüntetve a fizikai kényelmetlenségeket és visszaadva az önbizalmat.

A túlzottan nagyra nőtt kisajak nemcsak esztétikai problémát, hanem fájdalmat, irritációt is okozhat. A kis­ajak­plasz­ti­ka segíthet megszüntetni ezeket a panaszokat, míg a nagyajakplasztika vagy a szemé­rem­domb-­plasz­ti­ka visszaadhatja az intim területek eredeti formáját és feszességét

– magyarázta dr. Sebestyén Judith plasztikai sebész. – Az intimplasztikai beavatkozások között leggyakoribb a kisajak-kisebbítés és a nagyajak-feltöltés, amelynek során a méret mellett a forma is változtatható. A kisajak-kisebbítő műtétet diszkrét körülmények között végezzük, helyi érzéstelenítéssel vagy rövid altatással. Általában a rövid altatást javasolom, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a legkomfortosabb megoldás a páciens szempontjából is. Altatásban történő intimplasztika esetén kisajakplasztika kombinálható nagyajak-zsírbetöltéssel és szálazással is.

Saját zsírral még látványosabb megoldást lehet elérni

A doktornő ezt a módszert az elsők között alkalmazza Magyarországon. Nőként nagyobb empátiával és megértéssel kezeli ezt a kényesnek bizonyuló témát is.

– Bizonyos kor után a nagyajkak kiürülése és a bőr lazasága is probléma lehet, hiszen a bőr egyre inkább elveszíti a rugalmasságát – folytatta a szakértő. – Ezen szintén lehet segíteni szálbehúzásos technikával és hyaluronsav vagy zsír betöltésével. A hyaluronsavas feltöltés módszere biztosítja a kollagéntermelés beindulását ezen a területen is, de saját zsírral még látványosabb megoldást lehet elérni, volumenben is nagyobb mennyiség tölthető be, és a regenerálódás is gyorsabb.