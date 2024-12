Ez Katalin hercegné kedvenc arckréme - Most te is kipróbálhatod!

Katalin hercegné mindig makulátlan, sugárzó arcbőrrel jelenik meg a nyilvánosság előtt, és nem csoda, hogy mindannyian kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi állhat a hercegné hibátlan megjelenésének hátterében. Míg öltözködési stílusa, kedvenc parfümjei, és a hétköznapi sminkjéhez használt termékek közismertek, addig a szépségápolási rutinjáról keveset tudunk. Most végre kiderült, hogy pontosan mit is használ Katalin hercegné arca fényének megőrzéséhez, és néhány alternatívát is találtunk a számunkra elérhetetlen arckrém helyett.

Katalin hercegné minden megjelenése alkalmával ragyogóan fest.

Forrás: Chris Jackson / POOL / AFP

Katalin hercegné ezt az arckrémet használja

Az évek során Katalin hercegné arcápolási rutinjával kapcsolatban néhány dologra fény derült, például a hercegné rajongását a Clarins Lip Gloss iránt számos alkalommal dokumentálták, miután 2019-ben egy wimbledoni teniszmeccsen a kamerák megörökítették, ahogy az ikonikus terméket használta. Emellett régóta keringenek pletykák, hogy Katalin hercegné egyik kedvenc terméke a Biotulin Supreme Skin Gel, ami egy olyan anti-aging szérum, amely a botox hatásait utánozza.

A kérdés, hogy milyen hidratáló krémet használ a hercegné, hogy bőre mindig friss és üde legyen, egészen sokáig nyitott volt, de úgy tűnik, most erre is fény derült. A sok találgatás után, a rajongók arra jutottak, hogy Katalin egyik titkos fegyvere nem más, mint a Rodial Bee Venom & Placenta 24 Carat Gold Ultimate Crème. Ez a luxus arcápoló termék nem kevesebb, mint 740 fontba (nagyjából 330 ezer forintba) kerül, ám a sima méhméreggel készült verziója sokkal olcsóbban akár Magyarországon is beszerezhető.

Miért ennyire különleges Katalin hercegné kréme?

Nem nehéz megérteni, miért választotta a hercegné ezt a prémium minőségű terméket. A rendkívül gazdag bőrfeszesítő hatású krém tele van olyan hatékony öregedés elleni összetevőkkel, mint:

C-vitamin: bőrtónus javítására és ragyogás fokozására

Méhméreg: amely segíti a mélyebb ráncok kisimítását

Placenta protein: a bőr regenerációjának támogatására

Ezek az összetevők együtt dolgoznak a bőr mély ráncainak kisimításán és az apróbb mimikai vonalak csökkentésén. A krém rendszeres használata feszesebb, simább és egészségesebb bőrt ígér, nem csoda, hogy Katalin hercegné is ezt választja.