A színészek titkai: hogyan készülnek fel egy szerepre

Láttál már olyan filmet, amiben a színészi alakítás akkora hatással volt rád, hogy napokig nem tértél magadhoz? Biztosan elgondolkoztál, vajon milyen módszerekkel szellemült át a művész, hogy teljesen magáévá tegye a szerepet.

Minden színész más módszerrel dolgozik, hogy elsajátítsa a szerepet.

Forrás: Shutterstock

Most megmutatjuk, melyik színész milyen trükköket alkalmaz, hogy maradandó élményt nyújtson a filmvásznon!

Gary Oldman mint Winston Churchill

Oldman be is zsebelt egy Arany Glóbuszt A legsötétebb óra (12) című film főszerepéért: a dráma a frissen miniszterelnökké választott Winston Churchill első hivatalban töltött heteit mutatja be a II. világháború elején. A művész sokat vacillált, mielőtt rábólintott volna a feladatra.

Elárulom, hogy az ötlet már korábban is felmerült, és akkor nemet mondtam az ajánlatra. Nem a lélektani vagy az intellektuális része zavart, hanem a fizikai tényező. Tessék csak megnézni Churchillt, aztán engem…

Oldman a hanggal kezdte a nagy átalakulást, megtanulta utánozni az államférfi hangtónusát, valamint elolvasott számos történeti munkát, hogy lélektanilag is jobban megismerje a figurát. A külső átalakulásban pedig Kazuhiro Tsuji volt a segítségére. „Gary feje ovális, Churchillé viszont tömörebb, kerekebb volt. Gary szemei közel ülnek egymáshoz, Churchill esetében viszont távol. Mégis csodát lehet tenni a maszkkal, ha egy színész a szívét-lelkét beleadja a szerepbe” – nyilatkozta a neves maszkmester. A szilikonból készült, bőrre simuló maszk alatt Oldman mimikája tökéletesen érvényesül, a homlokát és az ajkait pedig szabadon hagyták, hogy elég plasztikus maradjon az arckifejezése. Tsuji speciális habszivacs kövérítőjelmezt is tervezett Oldman számára. Így lett tökéletes az átalakulás!

Colin Farrell mint Nagy Sándor

A Nagy Sándor, a hódító című filmben Colin Farrell játszotta a híres makedón uralkodót. Farrell szőke volt, szép és délceg, és ha hihetünk a forrásoknak, ez az ábrázolás nem is áll olyan messze az igazságtól.

„Mint mondják, Alexandrosz bőre világos színű volt, s ez a világos szín a mellén és az arcán vörösesbe ment át”

– jegyezte fel Plutarkhosz, a történetíró Párhuzamos életrajzok című művében. A leírásból azt is megtudhatjuk, hogy Alexandrosz tekintete „olvatag”, a fejét pedig mindig kissé balra hajtotta. A történetíró munkájából az is kiderül, hogy „külső megjelenését leginkább Lüszipposz szobrairól ismerjük”. Ezek a szobrok egy hosszabb, hullámos hajú, csinos, de karakteres arcú férfit mutatnak, akiről feltételezhető, hogy nem volt túl termetes, viszont arányos, karcsú testalkattal bírt.