5 ok, amiért mosás után büdös marad a ruha

Ruhaneműink és háztartási textíliáink jó esetben mosás után jó illatúak. Azonban sokszor tapasztalhatjuk, hogy a ruháink büdösen kerülnek ki a mosógépből. Mielőtt új programot indítanánk, vizsgáljuk meg az 5 okot, miért lehet büdös a ruha mosás után.

Ha a ruha büdös marad mosás után, az gyakran az elmaradt mosógép tisztítás eredménye.

Forrás: Shutterstock

1. Túl sok szennyest tettünk mosásba

Amikor a szennyestartóban felhalmozódnak a ruhák, szeretnénk minél gyorsabban csökkenteni a halom méretét, így túlzsúfoljuk a mosógépet. Ez még abban az esetben is a friss illatok ellensége, ha történetesen a megengedett súlymértéken belül vagyunk. A túltöltött gép nem mos hatékonyan, és még a gép élettartamát is csökkenti.

Szakértők tanácsa alapján a mosógép dobjának teteje és a szennyes között 15 cm távolság javasolt.

2. Elmaradt a mosógép tisztítása

Mivel rendszeresen tisztítószerek és víz van benne, hajlamosak vagyunk elfeledkezni a mosógép takarításáról. Pedig a tisztítószer-maradványok, vízkő és a ruhákról visszamaradt szennyeződések a baktériumtelepek melegágyai, ami miatt bűzösen kerül ki a gépből a ruha. Ha a mosógép szennyezett, gyakran büdösek a ruhák is. Ilyenkor a mosógép tisztítása jöjjön először, csak utána mossuk ki a textilt.

3. Ritkán vagy sohasem mosol meleg vizes programon

Meglepő, de ha szinte soha nem mosunk meleg vízzel, az a mosógép korai koszolódásához vezet, ugyanis a mosószer-maradványok és szennyeződések megdermednek a langyos vízben, ami fokozza a lerakódást. Már csak ezért is érdemes időről időre meleg vizes programokat indítani, mivel az segíti a lerakódások feloldását.

A forró vagy meleg víz ráadásul a büdös ruhák szagát okozó baktériumokat is képes elpusztítani.

4. Csukva hagyod a mosógép ajtaját

Annak, hogy vajon miért nem illatos a ruha mosás után egy olyan apró hiba is az okozója lehet, hogy két mosás közt zárva tartod a gép dobját. Ha így teszel, a mosógép dobja nem tud kiszáradni, bepállik a víz, de még a penész is elterjedhet. Ennek kivédésére mindig hagyd nyitva a mosógép ajtaját két mosás között.

5. A mosógépben hagyod a frissen mosott ruhákat

A mindennapi rohanásban óhatatlanul elfelejtjük kiszedni frissen mosott ruháinkat a gépben, nem ritkán még az is előfordul, hogy akár órákig a dobban pihennek a ruhák. Így viszont könnyen megposhadnak és büdössé válnak a textilek, de még anyaguk is károsodik. A száradás után büdös ruha még gyűrött is lesz.