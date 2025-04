Nem viccel az időjárás! Az ország egész területére figyelmeztetést adtak ki, jó lesz, ha vigyázunk!

A figyelmeztetés szerint szerda délutántól szinte az egész országban számítani lehet zivatarok kialakulására, amelyek környezetében viharos, 60–75 km/h-s széllökések, 2 cm alatti jégátmérőjű jégeső, valamint akár 25–30 mm-es felhőszakadás is előfordulhat. Az első zivatarok kisebb valószínűséggel a Dunántúl nyugati részein és a középső, illetve a déli tájakon jelenhetnek meg. A meteorológiai szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatar és felhőszakadás veszélye miatt, pár napra megint elromlik az időjárás.

Időjárás: figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére

Forrás: met.hu

Az időjárás nehéz perceket okoz a frontérzékenyeknek

A fronttal járó légköri változások az egészségi állapotra is hatással lehetnek. Hozzánk ugyan csak legyengült formában, feloszló állapotban ér ide a hidegfront, de ettől függetlenül labilizálja a légkört, nő a páratartalom, és emiatt megszűnik a zavartalan napos idő. A hét hátralévő részében gyakori felhősödésre, záporokra és zivatarokra kell készülni, időnként erős széllökésekkel kísérve. A magasabb hőmérséklet és páratartalom együttese fokozott terhet ró a szív- és légzőszervi megbetegedésekben szenvedőkre. Csökken a koncentrálóképesség, sokkal figyelmetlenebbek lehetünk, ami nem jó a közlekedésben és a munkavégző képességünkre is rányomhatja a bélyegét. Csökken a fizikai teljesítő képességünk is. Emellett fejfájásra, mellkasi nyomásérzetre is többen panaszkodhatnak - írta a Metropol.